Внести правки в сайт на joomla

$10
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Закрыт2 заявки177 просмотров

1 Срочно сделать проверки на отпраку анкеты http://qwerti.ru/home/services.html

совсем не понятно отсылается она или нет. отсылается через раз!

2. в админке перестал отображатся редактор и сохранятся информация

10 wmz

Joomla
11 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров