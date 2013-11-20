Запись интернет радиостанции

Есть ссылка на вещание интернет радиостанции

http://radiobox2server.streamr.ru:8055/radiobox

1. необходим скрипт который будет записывать ее в файл mp3

2. Пишет отрезками по 1 часу, файл называет 20131121-140000 (где указывается дата и начало записи)

3. При обрыве связи он заполняет файл "0" или пустотой, т.е. не заканчивает его писать, а продолжает писать пустоту

4. работа из командной строки без использования GUI, т.е. планируется использовать на обычном сервере

т.е. файл всегда должен быть ровно 1 час, даже если были обрывы.

Можно использовать любые внешние средства (mplayer, streamripper и т.д.)