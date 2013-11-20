Нужен специалист PHP/MYSQL/Ajax Необходимо доработать скрипт крутилки рекламы на сайте. Система самописная с аккуратным кодом. Ищу специалиста, который мог бы помочь его доработать. - изменить процедуру создания контекстных ...
Всплывающая страница перед показом нужной
Приветствую.
Необходимо сделать программу с оболочкой, которая бы умела:
1) проходить по сайтам на моем хостинге, список которых я указал.
2) внедрять такую штуку, чтобы при открытии любой страницы на любом из сайтов сначала выскакивала штора на всю страницу (не попап, такие шторы сейчас делают на крупных серьезных порталах типа mail.ru или dubizzle.com и прочих) с крестиком в правом верхнем углу и по центру виджетом или баннером.
3) нужно, чтобы перед тем, как прога проходила по сайтам, я указывал код этого самого виджета или баннера.
4) нужно, чтобы была возможность удалить с сайтов штору в любое время.
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