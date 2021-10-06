Необходимо разработать один графический блок для А+ контента из конструктора в Figma в двух вариантах: корпоративном и авторском. Ориентироваться на брендбук с учетом фирменных цветов и шрифтов. Один из вариантов должен быть выполнен по примеру указанного сайта. Для выполнения задачи ознакомьтесь с таблицей (2-3 стр).