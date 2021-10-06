Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.
- Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по видеомонтажу для создания туториалов и анимационных видео для YouTube канала. Задачи: сделать видео туториал длиной 5-10 минут с записью экрана, озвучкой и анимацией. Также требуется создать анимационное видео длиной 40-60 секунд в стилистике канала. Интересует цена за минуту и сроки выполнения работ. Примеры работ обязательны.Видеомонтажнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание видео туториала по использованию онлайн сервиса с записью экрана, озвучкой, субтитрами и элементами анимации. Также необходимо анимационное видео, которое впишется в стилистику канала. Длина туториала 5-10 минут, а анимационного видео 40-60 секунд. Интересует цена за 1 минуту и сроки выполнения.Видеомонтажнет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется рекрутер для поиска кандидатов на вакансию в Украине. Основная задача - закрыть вакансию, используя украинские job-сайты. Укажите свои кейсы и условия сотрудничества.Рекрутинг (HR)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется профессиональная фотосъемка 7 пар обуви в различных ракурсах. Включает отбор и обработку фотографий. Укажите стоимость проекта и возможные скидки при съемке 5 и более пар.Фотосъемка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется переводчик польского языка для выполнения телефонного звонка в налоговый офис. Необходимо уточнить детали по компании, все документы будут предоставлены. Идеальный кандидат должен свободно говорить на разговорном польском.Переводы4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить финансовый план для saas-сервиса, который включает план доходов и расходов, денежные поступления и выплаты, график достижения безубыточности, а также стратегию финансирования. Укажите цену, сроки и примеры работ. Уточните необходимые данные для выполнения задачи.Финансовые услуги5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется собрать HTML-верстку разных страниц сайта, выполненную разными верстальщиками, в один файл. Необходимо проверить все страницы и внести необходимые правки. Все файлы будут предоставлены для работы.HTML-верстка28 заявокЗакрыт3 года назад
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Необходимо выполнить HTML-верстку карточки товара на сайте согласно готовому макету. Требуется создать десктопную и мобильную версии. Техническое задание полностью готово и будет предоставлено. Макет прикреплен к заказу.HTML-верстка76 заявокЗакрыт3 года назад
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Требуется разработать А+ контент для товара, включающий один графический блок в двух вариантах: корпоративном и авторском. Используйте Figma и ориентируйтесь на брендбук, включая фирменные цвета и шрифты. А+ контент должен состоять из графических и текстовых элементов, размещаемых под товаром и над отзывами.Баннеры12 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать один графический блок для А+ контента из конструктора в Figma в двух вариантах: корпоративном и авторском. Ориентироваться на брендбук с учетом фирменных цветов и шрифтов. Один из вариантов должен быть выполнен по примеру указанного сайта. Для выполнения задачи ознакомьтесь с таблицей (2-3 стр).Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется разработать 1 графический блок для А+ контента в Figma в двух вариантах: корпоративном и авторском. В работе следует ориентироваться на брендбук, включая фирменные цвета и шрифты. Один из вариантов должен быть выполнен по примеру указанного сайта. Дополнительные детали будут предоставлены в документе.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку главной страницы сайта по предоставленному макету. Мобильная версия не входит в задачи данного заказа. Необходима точная передача дизайна и соблюдение всех деталей.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть готовый макет товара(овощечистка). Точки на ручке выполняют функцию анти-скольжения. Необходимо поменять размещение точек на ручке, как Вы посчитаете лучше со стороны дизайна и функционала. Ждём Ваших предложений. Пожалуйста, указывайте стоимость выполнения ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Ищем специалиста для реализации изменений текущего блога на Ghost Задачи: - Добавление страниц категории - Добавление сайдбара с тегами, категориями, последними статьями - Изменение пагинации - Добавление блока Архив и Похожие ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Нужен логотип для компании по изготовлению кухонных приборов.Лого должно быть текстовое, с идеей касательно тематики компании и без знака (только текст) Нужно сделать 3 варианта, указываете цену за них, сроки и примеры работЛоготипы и Знаки34 заявкиЗакрыт4 года назад
Нам необходимо сделать А+ контент для наших товаров на Амазон – кухонная утварь. Важно чтобы контент был в одном стиле и смотрелся гармонично(примеры дизайна и подачи прикреплены). 1) Прикрепляю примерную структуру ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 года назад