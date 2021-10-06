yokozuan

Алексей yokozuan

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Пожалуйста, не начинайте выполнение заказа до моменты выбора Вас в тендере.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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  • Видео с использованием анимации для ютуб канала, видео-туториал

    Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео с использованием анимации для ютуб канала, видео-туториал

    Ищется специалист по видеомонтажу для создания туториалов и анимационных видео для YouTube канала. Задачи: сделать видео туториал длиной 5-10 минут с записью экрана, озвучкой и анимацией. Также требуется создать анимационное видео длиной 40-60 секунд в стилистике канала. Интересует цена за минуту и сроки выполнения работ. Примеры работ обязательны.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео с использованием анимации для ютуб канала, видео-туториал

    Требуется создание видео туториала по использованию онлайн сервиса с записью экрана, озвучкой, субтитрами и элементами анимации. Также необходимо анимационное видео, которое впишется в стилистику канала. Длина туториала 5-10 минут, а анимационного видео 40-60 секунд. Интересует цена за 1 минуту и сроки выполнения.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рекрутер

    Требуется рекрутер для поиска кандидатов на вакансию в Украине. Основная задача - закрыть вакансию, используя украинские job-сайты. Укажите свои кейсы и условия сотрудничества.

    Рекрутинг (HR)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 7 фото пар обуви

    Требуется профессиональная фотосъемка 7 пар обуви в различных ракурсах. Включает отбор и обработку фотографий. Укажите стоимость проекта и возможные скидки при съемке 5 и более пар.

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переводчик польского языка

    Требуется переводчик польского языка для выполнения телефонного звонка в налоговый офис. Необходимо уточнить детали по компании, все документы будут предоставлены. Идеальный кандидат должен свободно говорить на разговорном польском.

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Подготовить финансовый план

    Необходимо подготовить финансовый план для saas-сервиса, который включает план доходов и расходов, денежные поступления и выплаты, график достижения безубыточности, а также стратегию финансирования. Укажите цену, сроки и примеры работ. Уточните необходимые данные для выполнения задачи.

    Финансовые услуги5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо собрать верстку от разных верстальщиков в один файл

    Требуется собрать HTML-верстку разных страниц сайта, выполненную разными верстальщиками, в один файл. Необходимо проверить все страницы и внести необходимые правки. Все файлы будут предоставлены для работы.

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить монтаж видео.

    Требуется выполнить монтаж видео, склеив отснятые части по четкому техническому заданию. Кадры и музыка будут предоставлены. Необходима минимальная цветокоррекция. Вставка текстовых плашек будет выполнена дизайнером. Срок выполнения - до субботы.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML-Верстка сайта по готовому макету дизайна

    Необходимо выполнить HTML-верстку карточки товара на сайте согласно готовому макету. Требуется создать десктопную и мобильную версии. Техническое задание полностью готово и будет предоставлено. Макет прикреплен к заказу.

    HTML
    HTML-верстка76 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • HTML-Верстка сайта по готовому макету дизайна

    Требуется выполнить HTML-верстку сайта по готовому макету: доработать главную страницу с учетом правок по анимации, сделать мобильную адаптацию и сверстать новую страницу-каталог. Все необходимые материалы и макеты будут предоставлены.

    HTML
    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер для товара

    Требуется разработать А+ контент для товара, включающий один графический блок в двух вариантах: корпоративном и авторском. Используйте Figma и ориентируйтесь на брендбук, включая фирменные цвета и шрифты. А+ контент должен состоять из графических и текстовых элементов, размещаемых под товаром и над отзывами.

    Figma
    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформление товара (упрощенные лендинг)

    Необходимо разработать один графический блок для А+ контента из конструктора в Figma в двух вариантах: корпоративном и авторском. Ориентироваться на брендбук с учетом фирменных цветов и шрифтов. Один из вариантов должен быть выполнен по примеру указанного сайта. Для выполнения задачи ознакомьтесь с таблицей (2-3 стр).

    Figma
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн (оформление лендинга для товара).

    Требуется разработать 1 графический блок для А+ контента в Figma в двух вариантах: корпоративном и авторском. В работе следует ориентироваться на брендбук, включая фирменные цвета и шрифты. Один из вариантов должен быть выполнен по примеру указанного сайта. Дополнительные детали будут предоставлены в документе.

    Figma
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • HTML-Верстка сайта по готовому макету дизайна

    Требуется выполнить HTML-верстку главной страницы сайта по предоставленному макету. Мобильная версия не входит в задачи данного заказа. Необходима точная передача дизайна и соблюдение всех деталей.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн товара

    Есть готовый макет товара(овощечистка). Точки на ручке выполняют функцию анти-скольжения. Необходимо поменять размещение точек на ручке, как Вы посчитаете лучше со стороны дизайна и функционала. Ждём Ваших предложений. Пожалуйста, указывайте стоимость выполнения ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработчик по блог-платформе Ghost

    Ищем специалиста для реализации изменений текущего блога на Ghost  Задачи:  - Добавление страниц категории - Добавление сайдбара с тегами, категориями, последними статьями - Изменение пагинации - Добавление блока Архив и Похожие ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка логотипа

    Нужен логотип для компании по изготовлению кухонных приборов.Лого должно быть текстовое, с идеей касательно тематики компании и без знака (только текст) Нужно сделать 3 варианта, указываете цену за них, сроки и примеры работ

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Инфографика для страницы продукта на Амазон

    Нам необходимо сделать А+ контент для наших товаров на Амазон – кухонная утварь. Важно чтобы контент был в одном стиле и смотрелся гармонично(примеры дизайна и подачи прикреплены). 1) Прикрепляю примерную структуру ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

SergeyMsky
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
HTML-Верстка сайта по готовому макету дизайна
HTML
Хороший заказчик, своевременная обратная связь и оплата, рекомендую к сотрудничеству.
Сергей отлично выполнил задачу, делал все необходимые правки и соблюдал все сроки. Коммуникация отличная. Доволен работой!
Ответный отзыв
LIVERKA
Лия 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Перерисоать инфографику
Вежливый и коммуникабельный заказчик. Быстро отвечает на сообщения, чётко отвечает на вопросы, заранее предупреждает, если не сможет быть на связи (за это отдельная благодарность). Было приятно и интересно с ним работать.
Спасибо за работу! Сотрудничество прошло легко и без проблем. :)
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Kirill_Lola
Кирилл 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Простой симпатичный html/css шаблон
CSSHTML
Спасибо
Благодарю за оперативность!
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BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Алексей - отличный заказчик! Сотрудничество в удовольствие - своевременная оплата, четкое ТЗ) Рекомендую!
Работа выполнена качественно и в срок. Елена приятна в общении и всегда на связи. Рекомендую.
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greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать инфографику (английский язык)
Спасибо за творческий проект. Правок минимум, утверждение оперативно, оплата без сложностей!
Сотрудничеством доволен! Работа выполнена качественно и в срок. Станислав всегда был на связи и оперативно внес все правки. Рекомендую!
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