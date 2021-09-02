SergeyMsky

Сергей Морговский SergeyMsky

 
27 летУкраина/Житомир
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Вёрстка сайтов - кроссбраузерно и валидно!&#129470; Качественно и в срок!🚀 Использование современных технологий!&#129302;

🎯 Моя цель, что бы клиент остался доволен.

 Умею:

  • HTML5;
  • CSS3 / SCSS;
  • Flexbox / Grid;
  • JS / JQuery;
  • БЭМ методология;
  • Кроссбраузерность (Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex, iOS, Android и др.);
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка / адаптивная верстка;
  • Аккуратный и продуманный код;
  • Соблюдение стандартов W3C;
  • Реализация Pixel Perfect;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Gulp, Git.
﻿

﻿ Если взялся, то:

  • Предоплату не беру;
  • Приступил к работе - уже;
  • Полностью погрузился;
  • На связи всегда;
  • Довожу проект до конца.

﻿📞 Связаться:

      AndroidiOSjQuerySCSS
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      $10
      средняя цена заказа
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      нет постоянных заказчиков
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      Отзывы заказчиков
      kirrus
      Кирилл 
      53 годаЛатвия
      8 лет в сервисе
      Был
      5 месяцев назад
      $10
      10 баллов
      2 года назад
      Сделать виджет JS адаптировать готовый
      Оперативно, недорого. Рекомендую
      Коммуникация и оплата с задержкой
      Ответный отзыв
      yokozuan
      Алексей 
      35 летУкраина
      11 лет в сервисе
      Был
      7 месяцев назад
      $30
      10 баллов
      2 года назад
      HTML-Верстка сайта по готовому макету дизайна
      Сергей отлично выполнил задачу, делал все необходимые правки и соблюдал все сроки. Коммуникация отличная. Доволен работой!
      Хороший заказчик, своевременная обратная связь и оплата, рекомендую к сотрудничеству.
      Ответный отзыв
      lunev_sergey
      35 летУкраина
      11 лет в сервисе
      Был
      8 месяцев назад
      $30
      10 баллов
      2 года назад
      Локализация webview сайта
      Всё отлично, работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
      Спасибо за проект! ТЗ, обратная связь, оплата - всё чётко. Смело рекомендую.
      Ответный отзыв
      lunev_sergey
      35 летУкраина
      11 лет в сервисе
      Был
      8 месяцев назад
      $20
      10 баллов
      2 года назад
      HTML верстка лендинга
      Прекрасная верстка, очень рад сотрудничеству и знакомству. 100% предложу ещё проекты
      Четкая постановка задачи, всегда на связи, приятный в общении! Наилучшие рекомендации, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
      Ответный отзыв