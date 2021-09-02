Вёрстка сайтов - кроссбраузерно и валидно!🦾 Качественно и в срок!🚀 Использование современных технологий!🤖
🎯 Моя цель, что бы клиент остался доволен.
Умею:
- HTML5;
- CSS3 / SCSS;
- Flexbox / Grid;
- JS / JQuery;
- БЭМ методология;
- Кроссбраузерность (Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex, iOS, Android и др.);
- Блочная фиксированная / резиновая верстка / адаптивная верстка;
- Аккуратный и продуманный код;
- Соблюдение стандартов W3C;
- Реализация Pixel Perfect;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Gulp, Git.
Если взялся, то:
- Предоплату не беру;
- Приступил к работе - уже;
- Полностью погрузился;
- На связи всегда;
- Довожу проект до конца.
📞 Связаться:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @sergey_msky
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка landing page Wheels91 просмотр
- Адаптивная верстка landing page Vanzer83 просмотра
- Адаптивная верстка landing page Crytocurrency85 просмотров
- Адаптивная верстка landing page PlanetExpress60 просмотров
- Адаптивная верстка landing page SmoothHead39 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Оперативно, недорого. Рекомендую
Ответный отзыв
Коммуникация и оплата с задержкой
$30
10 баллов
2 года назад
Сергей отлично выполнил задачу, делал все необходимые правки и соблюдал все сроки. Коммуникация отличная. Доволен работой!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, своевременная обратная связь и оплата, рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
2 года назад
Всё отлично, работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Спасибо за проект! ТЗ, обратная связь, оплата - всё чётко. Смело рекомендую.
$20
10 баллов
2 года назад
Прекрасная верстка, очень рад сотрудничеству и знакомству. 100% предложу ещё проекты
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, всегда на связи, приятный в общении! Наилучшие рекомендации, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.