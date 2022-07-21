Необходимо заменить текстовые вставки в видео, сделанные на русском языке, на украинский. Вставок около 30. Тексты будут предоставлены заказчиком в нужном формате.
Видео с использованием анимации для ютуб канала, видео-туториал
Добрый день! Приглашаем рассмотреть наш заказ.
Есть 2 задачи:
1) Нужно сделать видео туториал по использованию онлайн сервиса для ютуб канала. Будет использоваться запись экрана, озвучка, субтитры, а также для лучшего восприятия видео нужно будет добавить небольшие элементы анимации.
Примеры видео
https://www.youtube.com/watch?v=aA7si7AmPkY
https://www.youtube.com/watch?v=ZyhQIcFnsdA
https://www.youtube.com/watch?v=aa-Hpa9_feM
Будет серия туториалов, в среднем длина 5-10 минут. Интересует цена за 1 минуту, и средние сроки для видео длиной в 5мин.
2) Видео с использованием анимации для ютуб канала в стилистике канала. Нужно сделать видео, чтобы вписалось втекущую стилистику, это важно!)
Канал с нашими видео https://www.youtube.com/channel/UCej6xmNkQ_gLQVSI39C1feQ
Длина 40-60сек
Итересует цена за 1 минуту, и средние сроки для видео длиной в 1мин.
Также ожидаем примеры работ под эти задачи. Будем рады плучить ваш ответ!
Заявки фрилансеров
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