Видео с использованием анимации для ютуб канала, видео-туториал

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок54 просмотра

Добрый день! Приглашаем рассмотреть наш заказ.

Есть 2 задачи:

1) Нужно сделать видео туториал по использованию онлайн сервиса для ютуб канала. Будет использоваться запись экрана, озвучка, субтитры, а также для лучшего восприятия видео нужно будет добавить небольшие элементы анимации.

Примеры видео

https://www.youtube.com/watch?v=aA7si7AmPkY

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhQIcFnsdA

https://www.youtube.com/watch?v=aa-Hpa9_feM

Будет серия туториалов, в среднем длина 5-10 минут. Интересует цена за 1 минуту, и средние сроки для видео длиной в 5мин.

2) Видео с использованием анимации для ютуб канала в стилистике канала. Нужно сделать видео, чтобы вписалось втекущую стилистику, это важно!)

Канал с нашими видео https://www.youtube.com/channel/UCej6xmNkQ_gLQVSI39C1feQ

Длина 40-60сек

Итересует цена за 1 минуту, и средние сроки для видео длиной в 1мин.

Также ожидаем примеры работ под эти задачи. Будем рады плучить ваш ответ!

3 года назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Замінити текстові вставки у відео

    Необходимо заменить текстовые вставки в видео, сделанные на русском языке, на украинский. Вставок около 30. Тексты будут предоставлены заказчиком в нужном формате.

    Видеомонтаж28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео отзыв

    $7

    Требуется создать три видео отзыва продолжительностью около одной минуты каждый. Отзывы должны быть на тему прохождения видео обучения в лечебном направлении. Необходимы три участницы: первая в возрасте 20-30 лет, вторая 30-40 лет, третья 40-50 лет. Участницы должны быть опрятно одеты. Оплата составляет 300 грн за каждое видео.

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж домашнего видео

    Необходим видеомонтажер для склеивания видео из домашнего архива. Требуется креативный и интересный подход, добавление юмора в монтаж. Желаем получить яркий и запоминающийся результат.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен молодой монтажер

    Ищется молодой монтажер (до 25 лет) для создания веселого и динамичного видео с хромокеем. Необходимы исходные футажи, сценарий на двух языках и референсы. Укажите стоимость за 10 минут работы и сроки исполнения, прикрепите примеры своих работ.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видео

    Требуется смонтировать видео продолжительностью 20-30 минут. Необходима профессиональная обработка материалов, включая редактирование и добавление эффектов. Ожидается качественный результат, соответствующий современным стандартам видеопроизводства.

    Видеомонтаж42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео и обработка

    Требуется купить видео на Adobe Stock и осуществить его монтаж с наложением текста. Идеально подходит для фрилансеров с доступом к Adobe Stock. Задача включает выбор подходящего видео и добавление текста для завершения проекта.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Видеоклип на годик ребенку

    $20

    Требуется создать видеоклип для празднования годика ребенка, используя фото и видео в HD качестве. Длительность клипа должна составлять около 10 минут. Необходимо сделать красивый монтаж с учетом всех предоставленных материалов.

    Видеомонтаж72 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скринсейвер из видео. scr файл нужен

    Требуется создать скринсейвер в формате scr из предоставленного видео. Необходим видеомонтаж и подготовка файла для использования в системе. Видеоматериал доступен.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен актёр для видео-отзыва

    $100

    Требуется актриса для съемки живого видео-отзыва о компании. Длительность ролика 20-25 секунд. Текст будет предоставлен. Наличие профессиональной камеры не обязательно, подойдет телефон с хорошей камерой и звуком. Ищем девушку от 20 лет с привлекательной внешностью.

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    3 года назад