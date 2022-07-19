Необходимы мужчины и женщины в возрасте от 20 до 45 лет для записи видео отзыва о успешном прохождении границы. Видео должно длиться от 20 до 60 секунд и быть снято на улице или дома. Текст для выступления предоставляется. Важно говорить уверенно и естественно, не отводить взгляд и не читать по бумажке.