Видео и обработка

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  2. Видеомонтаж
Закрыт4 заявки313 просмотров

Требуется купить видео на адоб сток и сделать небольшой монтаж (наложить текст).  Для тех у кого есть доступ.

3 года назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Виталий
 
43 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николь
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
20 лет
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Был
2 года назад
3 года назад

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