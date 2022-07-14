Необходимо создать видеоролики с интересной анимацией, посвященные достопримечательностям Армении. Тексты для монтажа будут предоставлены. Вдохновитесь примером видеоролика, чтобы создать привлекательный контент.
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Мужчины и женщины возраст от 20 - 45 лет. Видео от 20 до 60 секунд. Локация: на улице или дома.
Рассказать о том как, как вы успешно прошли границу через нас.
Текст, что говорить - предоставлю.
Будьте естественными. Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке!
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