Записать видео отзыв

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт13 заявок663 просмотра

Записать видео отзыв 

Мужчины и женщины возраст от 20 - 45 лет. Видео от 20 до 60 секунд. Локация: на улице или дома.

Рассказать о том как, как вы успешно прошли границу через нас.

Текст, что говорить - предоставлю.

Будьте естественными. Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке!

3 года назад
DenisDyatlov
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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Станислав
 
37 лет
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Денис
 
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3 года назад
Євгеній
 
25 лет
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Тимур
 
40 лет
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Был
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Олександра
 
32 года
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3 года назад
3 года назад
Нарек
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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Захар
 
25 лет
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2 года назад
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Елена
 
36 лет
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Была
10 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
28 лет
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3 года назад
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Ангеліна
 
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Джалал
 
30 лет
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Был
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Дмитро
 
34 года
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Был
2 года назад
3 года назад

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