Требуется специалист для съемки видеорекламы по техническому заданию на казахском языке. Нужна хорошая видеосъемка с качественным звуком, персонаж должен быть снят в автомобиле с лицом. Обеспечьте высокое качество видео.
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Мужчина 25-35 лет. Видео отзыв на тему: “Продвижение канала на youtube c IPGold”
Цель ролика: Рассказать про опыт продвижения аккаунта на youtube. С помощью нашей системы продвижения. Про доступность и легко применяемость наших инструментов для обычного пользователя.
Подача информации – видеосъемка на телефон( Телефон зафиксирован - можно снимать из дома), вы рассказываете о своем опыте использования инструментов сервиса для продвижения сайта.
ВАЖНО! Смотрите в камеру! Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке! Такие работы не примем!!!
Заявки фрилансеров
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