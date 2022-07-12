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Закрыт1 заявка236 просмотров

Мужчина 25-35 лет. Видео отзыв на тему: “Продвижение канала на youtube c IPGold”

Цель ролика: Рассказать про опыт продвижения аккаунта на youtube. С помощью нашей системы продвижения. Про доступность и легко применяемость наших инструментов для обычного пользователя.

Подача информации – видеосъемка на телефон( Телефон зафиксирован - можно снимать из дома),  вы рассказываете о своем опыте использования инструментов сервиса для продвижения сайта.

ВАЖНО! Смотрите в камеру! Не отводите глаза вверх и влево! Говорите уверенно! Не читайте по бумажке! Такие работы не примем!!!

3 года назад
guest_16577187262395
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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