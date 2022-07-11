Продающий текст по психологии (видео курс)

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки537 просмотров

Текст нужен для рекламы, как пример: https://solodar.com/create/Тематика будет – видео курс по психологии.

3 года назад
guest_16575406155707
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Максим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • СНять видео-рекламу по ТЗ

    $60

    Требуется специалист для съемки видеорекламы по техническому заданию на казахском языке. Нужна хорошая видеосъемка с качественным звуком, персонаж должен быть снят в автомобиле с лицом. Обеспечьте высокое качество видео.

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Снять и смонтировать рекламное видео для instagram только Днепр

    $100

    Требуется снять и смонтировать рекламное видео для Instagram, посвященное обуви. Съемка будет проходить на улице в Днепре. Возможен монтаж нескольких коротких видео. Идеи для рекламы приветствуются. Пример качества видео будет предоставлен.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен креативный видео монтаж заведения .Материал отснял

    $1

    Ищется видеомонтажер для креативного монтажа материала заведения. Оценка стиля работы через портфолио или тестовую работу. Оплата гарантирована при положительном результате.

    Видеомонтаж45 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Транскрибация видео

    Необходимо выполнить транскрибацию видео с одним спикером общей продолжительностью 30 часов. Ожидается точность и качество выполнения работы. Подготовленный текст должен быть грамотно оформлен и соответствовать содержанию видео.

    Видеомонтаж32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Улучшить качество

    Задача заключается в улучшении качества записи с видеорегистратора. При увеличении на экране телефона изображение теряет четкость, и видны лишь силуэты. Необходимо повысить четкость видео, чтобы отчетливо видеть происходящее. Пример прилагается для ориентира.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать видео ролик

    $8

    Требуется видеомонтаж для создания видео роликов: обрезка видео и добавление плашек. Задачи легкие, объем 1-3 видео в неделю. Идеально для фрилансеров, ищущих регулярную работу.

    Видеомонтаж84 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Интро для обучающей программы

    Требуется разработать интро для обучающей программы, которое будет использоваться в начале и в конце каждого урока. Необходимы навыки работы с After Effects и Adobe Premiere для создания качественного видеомонтажа.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен гуро анимации Adobe After Effects

    Требуется специалист по анимации в Adobe After Effects для улучшения видеоролика. Видео выглядит скучно и сухо, нужна энергия и выразительность для привлечения внимания зрителей. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи для работы.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Видео Монтаж Тик-Ток

    Требуется видеомонтажер для создания рекламных роликов для TikTok длительностью 15-30 секунд. Работа удаленная, оплата фиксированная - 300 грн за ролик. Свободный график.

    Видеомонтаж77 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Цветокор, монтаж 3D видео

    Требуется специалист для цветокоррекции и монтажа 3D видео длительностью 5-7 минут. Видео должно состоять из одного или двух кадров с добавлением анимированных сносок с названиями объектов архитектуры. Опыт работы с 3D видео обязателен.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад