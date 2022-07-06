Видео Монтаж Тик-Ток

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт77 заявок1259 просмотров

Ключевые задания:

- На основе технического задания создавать  рекламные ролики для ТикТока (15-30 секунд);

Условия:

- Удалённая работа;

- Оплата фиксированная за видео

- Свободный рабочий график

Оптала 300 грн за ролик

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Лучший видеомонтажер марта
#1
Видеомонтаж
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Юрий
 
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месяц назад
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