Требуется разработать анимационное видео для бренда электронных сигарет. Необходимо выполнить видеомонтаж и создать привлекательный визуальный контент, соответствующий имиджу бренда.
Обучение видеомонтажа дистанционно в программе DaVinci Resolve
Нужен человек, который сможет обучить программе видеомонтажа для себя, возможно несколько занятий, количество часов оговорим после первого занятия
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