Нужен человек, умеющий снимать контент по игре Farming Simulator 22 . 1 ролик 9-11 минут продолжительностью. Нужно полное понимание механики и игры. Данный объекты и моды желательно знать и уметь устанавливать. Есть сохранение в наличии и мод для ускорение персонажа. Снимать строго 1920на1080 60 фпс. Работа не сложная, занимает полтора часа в день, если сработаемся то будем работать на долгосрок.

Несколько примеров для ознакомления ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=-_DqyJ5CK7M

https://www.youtube.com/watch?v=Uoa9n3rMv5Y