Требуется motion designer для создания рекламных видеокреативов для мобильной 2D игры. Ожидается около 3 вариаций. Нужно сообщить цену и сроки реализации за одну вариацию. Опыт в видеомонтаже является обязательным.
Нужно создавать ролики по игре Farming Simulator 22
Нужен человек, умеющий снимать контент по игре Farming Simulator 22 . 1 ролик 9-11 минут продолжительностью. Нужно полное понимание механики и игры. Данный объекты и моды желательно знать и уметь устанавливать. Есть сохранение в наличии и мод для ускорение персонажа. Снимать строго 1920на1080 60 фпс. Работа не сложная, занимает полтора часа в день, если сработаемся то будем работать на долгосрок.
Несколько примеров для ознакомления ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=-_DqyJ5CK7M
https://www.youtube.com/watch?v=Uoa9n3rMv5Y
- Убедительная просьба связываться в теле грамм @ deonis_rok
Заявки фрилансеров
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