Требуется смонтировать видеосниппет для песни продолжительностью 1 минута. Необходимо использовать яркие эффекты для создания динамичного и привлекательного видео. Учитывайте музыкальный ритм и эмоциональную составляющую композиции.
Cоздать видео ролик
Нужно создать рекламный видео ролик (тематика беттинга) , который будет прокручиваться перед началом фильмов в онлайн-кинотеатрах
Тайминг 15 секунд
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Цену и сроки обговорим индивидуально
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