Требуется видеомонтажер для создания роликов по игре Farming Simulator 22. Длительность каждого видео 9-11 минут. Необходимо знание механики игры, объектов и модов, а также умение устанавливать их. Съемка в качестве 1920x1080 при 60 fps. Работа займет полтора часа в день. Возможность долгосрочного сотрудничества.