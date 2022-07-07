Интро для обучающей программы

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт22 заявки467 просмотров

Нужно создать интро, которое будет отображаться в начале и в конце каждого урока. Вероятнее всего Вам понадобятся навыки After Effects и Adobe Premier. 

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