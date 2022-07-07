Требуется специалист по анимации в Adobe After Effects для улучшения видеоролика. Видео выглядит скучно и сухо, нужна энергия и выразительность для привлечения внимания зрителей. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи для работы.
Интро для обучающей программы
Нужно создать интро, которое будет отображаться в начале и в конце каждого урока. Вероятнее всего Вам понадобятся навыки After Effects и Adobe Premier.
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