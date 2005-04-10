ВИДЕОМОНТАЖ/MOTION DESIGNE/СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ

Приветствую!_________________________________________________________________________________________________________________________

Обо мне:

Если вы ищете креативного исполнителя то попали по адресу , я занимаюсь видеомонтажем уже на протяжении 2-ух лет , имею все навыки для выполнения работы , со мной будет приятно работать , т.к я адекватный , умею идти на уступки , готов отдать всё время на выполнение заказа , делаю всё в сроки.

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Программы которые я использую:

1️⃣ Adobe After Effects

2️⃣ Adobe Premiere Pro

3️⃣ Filmora

4️⃣ Audacity

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Cвязь со мной:

 Telegram - я тут

 Vk - я тут

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 Надеюсь вы выберите меня как исполнителя и мы обменяемся хорошими отзывами.