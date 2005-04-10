ВИДЕОМОНТАЖ/MOTION DESIGNE/СОЗДАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ
Приветствую!_________________________________________________________________________________________________________________________
Обо мне:
Если вы ищете креативного исполнителя то попали по адресу , я занимаюсь видеомонтажем уже на протяжении 2-ух лет , имею все навыки для выполнения работы , со мной будет приятно работать , т.к я адекватный , умею идти на уступки , готов отдать всё время на выполнение заказа , делаю всё в сроки.
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Программы которые я использую:
1️⃣ Adobe After Effects
2️⃣ Adobe Premiere Pro
3️⃣ Filmora
4️⃣ Audacity
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Cвязь со мной:
Telegram - я тут
Vk - я тут
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Надеюсь вы выберите меня как исполнителя и мы обменяемся хорошими отзывами.