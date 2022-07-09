kaymakcinema

Видео которое зацепит Привет! Меня зовут Айман я занимаюсь созданием видеороликов. Работаю со всеми форматами: 1. Ютуб блог 2. Реклама 3. Тик ток и reels И т. д Навыки: 1. склейка и нарезка материала 2. добавление музыки и саунд дизайна, обработка голоса 3. добавление переходов, вставок 4. добавление титров 5. добавление цветовых профилей И т. д Качества: Использую горячие клавиши поэтому экономлю время Ответственно подхожу к работе Работаю без предоплаты Инструменты: Adobe premier pro с множеством различных плагинов Опыт работы: 5 лет Портфолио

Я против войны в Украине !