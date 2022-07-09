kaymakcinema

Айман kaymakcinema

 
23 годаРоссия/Уфа
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Видео которое зацепит

Привет! Меня зовут Айман я занимаюсь созданием видеороликов.

Работаю со всеми форматами:

1. Ютуб блог

2. Реклама

3. Тик ток и reels

И т. д

Навыки:

1. склейка и нарезка материала

2. добавление музыки и саунд дизайна, обработка голоса

3. добавление переходов, вставок

4. добавление титров

5. добавление цветовых профилей

И т. д

Качества:

Использую горячие клавиши поэтому экономлю время

Ответственно подхожу к работе

Работаю без предоплаты

Инструменты:

Adobe premier pro с множеством различных плагинов

Опыт работы: 5 лет

Портфолио