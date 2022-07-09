kaymakcinema

Видео которое зацепит
Привет! Меня зовут Айман я занимаюсь созданием видеороликов.
Работаю со всеми форматами:
1. Ютуб блог
2. Реклама
3. Тик ток и reels
И т. д
Навыки:
1. склейка и нарезка материала
2. добавление музыки и саунд дизайна, обработка голоса
3. добавление переходов, вставок
4. добавление титров
5. добавление цветовых профилей
И т. д
Качества:
Использую горячие клавиши поэтому экономлю время
Ответственно подхожу к работе
Работаю без предоплаты
Инструменты:
Adobe premier pro с множеством различных плагинов
Опыт работы: 5 лет
Я против войны в Украине!