Моушн дизайнер / Видеомонтажер

Всем привет! Меня зовут Айдар, я моушн дизайнер и по совместительству видеомонтажер. В сфере моушн дизайна я работаю уже около 2-х лет. За это время поработал во многих больших проектах, таких как анимация персонажей для детского Британского мультсериала, анимировал сцены, персонажей и занимался монтажем ролика для одного из магазинов сети Пятёрочка. Занимался разработкой креатива для Pampers, создавал инфографику для видеоролика и анимации постеров для музыкантов и эксплейнеров.

Я предоставляю следующие услуги: анимация логотипа, постеров и афиш, полная разработка и анимация персонажей для любых целей, разработка инфографики для вашего видео, анимация вашего дизайна для любых социальных сетей, монтаж любых видеороликов для любых площадок, разработка и работа с любым шаблоном и UX/UI анимация.

Занимаюсь создание анимации для сайтов и приложений в формате Lottie, Gif.

В работе использую:

Adobe After Effects

Duik

Bodymovin

Motion bro

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro