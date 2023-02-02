Всем привет! Меня зовут Айдар, я моушн дизайнер и по совместительству видеомонтажер. В сфере моушн дизайна я работаю уже около 2-х лет. За это время поработал во многих больших проектах, таких как анимация персонажей для детского Британского мультсериала, анимировал сцены, персонажей и занимался монтажем ролика для одного из магазинов сети Пятёрочка. Занимался разработкой креатива для Pampers, создавал инфографику для видеоролика и анимации постеров для музыкантов и эксплейнеров.
Я предоставляю следующие услуги: анимация логотипа, постеров и афиш, полная разработка и анимация персонажей для любых целей, разработка инфографики для вашего видео, анимация вашего дизайна для любых социальных сетей, монтаж любых видеороликов для любых площадок, разработка и работа с любым шаблоном и UX/UI анимация.
Занимаюсь создание анимации для сайтов и приложений в формате Lottie, Gif.
В работе использую:
Adobe After Effects
- Duik
- Bodymovin
- Motion bro
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
Портфолио
- Explainer for Bank8 просмотров
- Первоначальный вариант анимации для газеты Metro28 просмотров
- Panopticon23 просмотра
- Hope26 просмотров
- Showreel20 просмотров
- Анимация персонажей для Британского мультсериала28 просмотров
- Монтаж для Instagram26 просмотров
- Анимационный постер для развлекательного центра25 просмотров
- Анимация персонажа25 просмотров
- Анимация логотипа18 просмотров
- Анимация логотипов для шаблона24 просмотра