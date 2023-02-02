ohnoags

Айдар ohnoags

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Моушн дизайнер / Видеомонтажер

Всем привет! Меня зовут Айдар, я моушн дизайнер и по совместительству видеомонтажер. В сфере моушн дизайна я работаю уже около 2-х лет. За это время поработал во многих больших проектах, таких как анимация персонажей для детского Британского мультсериала, анимировал сцены, персонажей и занимался монтажем ролика для одного из магазинов сети Пятёрочка. Занимался разработкой креатива для Pampers, создавал инфографику для видеоролика и анимации постеров для музыкантов и эксплейнеров.

Я предоставляю следующие услуги: анимация логотипа, постеров и афиш, полная разработка и анимация персонажей для любых целей, разработка инфографики для вашего видео, анимация вашего дизайна для любых социальных сетей, монтаж любых видеороликов для любых площадок, разработка и работа с любым шаблоном и UX/UI анимация.

Занимаюсь создание анимации для сайтов и приложений в формате Lottie, Gif.

В работе использую:

Adobe After Effects

  • Duik

  • Bodymovin

  • Motion bro

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

#2Обработка видео
#2Adobe After Effects
#18Adobe Illustrator
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#453
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

Rango379
Берик 
35 лет
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Анимация Логотипа
Всё супер!
Отличный заказчик! Очень понравилось работать с Бериком грамотная постановка задач и всегда на связи!
Ответный отзыв
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад
$22
10 баллов
2 года назад
Анимация на Lottie
Отличный исполнитель, быстро все сделал как надо, Рекомендую
Прекрасный заказчик, Рекомендую однозначно !
Ответный отзыв
Grom76
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Анимированную эмодзи (1 Шт) для телеграмм
Adobe After EffectsAdobe Illustrator
Все ок
Однозначно рекомендую Станислава.
Ответный отзыв
vladivals
31 год
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$65
10 баллов
2 года назад
Убрать всех людей на заднем плане в видео
Обработка видео
Задача была выполнена быстро и качественно, рекомендую!
Спасибо за сотрудничество Владиславу! Оперативная проверка. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Denis7377
Денис 
28 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
$21
10 баллов
2 года назад
Анимация скролла в After Effects
FigmaNode.js
Прекрасно выполненная работа в установленные сроки (и даже раньше), рекомендую
Все супер. Рекомендую однозначно.
Ответный отзыв
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