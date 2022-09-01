Разработать анимацию 1в1 по образцу, заменив зеленые вставки на синие и изменив элементы. Длительность анимации должна составлять 4 секунды. Срок выполнения — 1 день. Укажите стоимость услуги в предложении.
Необходимо анимировать логотип.
Нужно анимировать логотип сайта состоящий из букв.
Надо будет предложить несколько вариантов на утверждение.
Логотип должен быть формата проигрываемого браузером по умолчанию и постоянно.
Выбранный исполнитель
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