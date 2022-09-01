Необходимо анимировать логотип.

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен8 заявок411 просмотров

Нужно анимировать логотип сайта состоящий из букв.

Надо будет предложить несколько вариантов на утверждение.

Логотип должен быть формата проигрываемого браузером по умолчанию  и постоянно.

3 года назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

ohnoags
Айдар 
30 лет
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 года назад
$100
4 дня
Всё отлично. Работа выполнена. Рекомендую.
Приятно работать с таким заказчиком! Оплата своевременно и в полном объеме! Спасибо за оказанное доверие.

Заявки фрилансеров

Сагынбек
 
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