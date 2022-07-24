Требуется создать анимированный видео-ролик для проекта 'Музей Торта' длительностью 8-10 минут. Ролик должен рассказывать об истории тортов и интересных фактах. У нас есть готовый сценарий и фирменные наработки от дизайнера. Дедлайн - 25 августа 2022.