Моушн-дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт18 заявок520 просмотров

Ищу моушн-дизайнера для создания анимированных роликов и в целом дизайна профиля инстаграм для проекта доставки еды из ресторанов 

3 года назад
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