Нам необходимо создать анимированный видео-ролик для проекта “Музей Торта” длительностью около 8-10 минут. Главная смысловая нагрузка/цель – рассказать об истории тортов, факты о тортах и прочую интересную информацию. Тезисно:

Музей торта – это новый развлекательный проект, и данный ролик будет служить интересной познавательной экскурсией для всех посетителей проекта. Ролик будет транслироваться на большом проекторе.

Мы подготовили сценарий в виде текста, а также у нас имеется полное понимание того, что нам нужно

Дедлайн – 25 августа 2022

У нас есть свой специалист-дизайнер, который может оперативно предоставить некоторые наработки, фирменные лого/стили/прочее необходимое