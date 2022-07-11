Ищется специалист по созданию 2D анимаций для YouTube-роликов по игре Poppy Playtime. Длительность каждого ролика составляет 40-60 секунд. Работа на постоянной основе с возможностью получения бонусов. Качество анимации не обязательно должно быть высоким, главное — приятная картинка. Примеры видео доступны для ознакомления.