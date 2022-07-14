Создать анимационный ролик для сайта

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  2. Анимация
Завершен3 заявки448 просмотров

Текст здесь.

https://docs.google.com/document/d/1XWOYS_RiGp6vpscwtqyMpq1V2gaJs1TSKZTa1hFAJZY/edit?usp=sharing

Озвучка этого текста есть, примерно получилось на 1мин 4сек.

Нужен анимационный ролик что-то типа таких:

https://www.youtube.com/watch?v=YQ2YQFlrDEA

https://www.youtube.com/watch?v=_X006vxwpEw

Вот этот больше нравится:

https://www.youtube.com/watch?v=Glnl_fNu2YM

3 года назад
ewexper
43 года
7 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$100
4 дня
Артур ТОП1 в разделе анимация и я убедился в этом лично! Соотношение цены/качества и профессионализма выше всяких похвал. Замечания и доработки быстро внесены. Ролик мне очень нравится, а это главное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов!
Очень доволен сотрудничеством. Проблем не возникло. Работали напрямую по предоплате. Виталий точно знает что хочет, поэтому при сотрудничестве с ним у вас не возникнет проблем. Всем советую!

Заявки фрилансеров

folt1k
30 лет
7 лет в сервисе
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4 часа назад
3 года назад
ТОП-5
Анимация
Айдар
 
30 лет
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Артем
 
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