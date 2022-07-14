Артур ТОП1 в разделе анимация и я убедился в этом лично! Соотношение цены/качества и профессионализма выше всяких похвал. Замечания и доработки быстро внесены. Ролик мне очень нравится, а это главное. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Успехов!