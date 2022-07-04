Короткое видео на основе двух 3D моделей и окружения Unreal engine

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки369 просмотров

Есть две исходные модели - пума и человек, также есть антураж - земля в Unreal engine. Необходимо сделать видео по следующему сценарию:

Бежит прикольный персонаж по полю. А ему на встречу внезапно - мощная Пума. Персонаж чуть оторопел, а Пума пробегает мимо.

Общий план убегающей вдаль Пумы - в горы, а на горе огромные (а-ля HOLLYWOOD) буквы: META FORCE.

Работу нужно сделать оперативно и максимально эффектно. Ищем человека, давно занимающегося подобной деятельностью с уверенным портфолио. Хочется увидеть кинематографичное фотореалистичное видео высокого уровня исполнения.

Итоговую оплату рассматриваем индивидуально на основании работ фрилансера и сроков исполнения.

Unreal Engine
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