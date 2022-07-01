Требуется создание коротких видеороликов, в которых овощи будут анимированы с добавлением ручек, ножек и эмоций. Примеры для вдохновения доступны в документе. Основная задача — дорисовка элементов на видео для достижения выразительности и игривости.
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