Здравствуйте, нужна анимационная реклама магазина по продаже сотовых телефонов, в кредит, за наличку, все возможных аксессуаров к ним, а так же подключение к связи, интернета и телевидения, и т.д. Более подробно расскажу при переписке либо в телефонном разговоре