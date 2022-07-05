Необходимо создать анимацию для видео 1920x1080 с 15 слайдами. Анимация включает движение главного героя, который открывает рот и двигает ушами, а также движение машины с вращающимися колесами. Фоновая музыка будет ритмичной. Исходники в PSD и PNG предоставлены. Требуется внимание к деталям и реалистичное движение головы.