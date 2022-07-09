Требуется человек, умеющий создавать 2D анимации на ютуб по игре Poppy Playtime. Длительность одного ролика 40-60 секунд. Работа на постоянной основе, то есть на долгосрок со мной. По мимо договорной платы будут всякие бонусы от меня.

Пример видеороликов, которые нужно делать:

https://www.youtube.com/watch?v=SyD2tQ6M-N0

https://www.youtube.com/watch?v=7o2LtgN_V-0

https://www.youtube.com/watch?v=6EB1OBGg0d0

Не обязательно делать точь в точь такого качестве, можно чуть похуже, главное чтобы картинка приятная была. Вопросы и цены пишите ниже.