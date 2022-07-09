Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.
Создание 2D анимаций
Требуется человек, умеющий создавать 2D анимации на ютуб по игре Poppy Playtime. Длительность одного ролика 40-60 секунд. Работа на постоянной основе, то есть на долгосрок со мной. По мимо договорной платы будут всякие бонусы от меня.
Пример видеороликов, которые нужно делать:
https://www.youtube.com/watch?v=SyD2tQ6M-N0
https://www.youtube.com/watch?v=7o2LtgN_V-0
https://www.youtube.com/watch?v=6EB1OBGg0d0
Не обязательно делать точь в точь такого качестве, можно чуть похуже, главное чтобы картинка приятная была. Вопросы и цены пишите ниже.
Заявки фрилансеров
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