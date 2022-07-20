MOTION DESIGNER

Меня зовут Георг, я создаю мультфильмы а также монтирую видео на коммерческой основе.

Я увлёкся анимацией в тринадцать лет а с восемнадцати успешно закрываю проекты в категории анимация / видеомонтаж.

Я родился одиннадцатого апреля двухтысячного года, моя фамилия Иваго, мне нравится кинематограф и к одному из его проявлений я отношению мультипликацию.

Я устремлён к высокому качеству продукта и быстроте реализации задачи.

Я хорошо владею приложениями Adobe After Effects / Illustrator / Photoshop / Premiere Pro / Character Animator / Audition

С радостью разберу детали ТЗ и бесплатно сделаю тестовый ролик хронометражем в десять секунд.

Жду вашего отклика, Георг Иваго.

ПОРТФОЛИО: https://sites.google.com/view/georgivago