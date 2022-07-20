MOTION DESIGNER
Меня зовут Георг, я создаю мультфильмы а также монтирую видео на коммерческой основе.
Я увлёкся анимацией в тринадцать лет а с восемнадцати успешно закрываю проекты в категории анимация / видеомонтаж.
Я родился одиннадцатого апреля двухтысячного года, моя фамилия Иваго, мне нравится кинематограф и к одному из его проявлений я отношению мультипликацию.
Я устремлён к высокому качеству продукта и быстроте реализации задачи.
Я хорошо владею приложениями Adobe After Effects / Illustrator / Photoshop / Premiere Pro / Character Animator / Audition
С радостью разберу детали ТЗ и бесплатно сделаю тестовый ролик хронометражем в десять секунд.
Жду вашего отклика, Георг Иваго.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Заказ выполнил хорошо, доволен исполнением, спасибо за проделанную работу .
Ответный отзыв
Классный проект, хороший ценник, максимально оперативный заказчик, с радостью поработаю ещё над его проектами.