Требуется создать меню для Telegram канала с кнопками и картинкой Обо мне, О канале, представьтесь, Для новичков, Мои Голосовые, Важное, Крипта, Полезные ссылки, Инструкции, где-то 20 кнопок в ...
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 дней назад
Доброго времени суток, нужно нарисовать лендинг автошколы у кого есть опыт по данной тематики, заказчик придирчивый :) дизайн фигма, детали в переписке.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрытмесяц назад
Подключить stripe к вукомерсе Сделали коннект через админку плагина, добавили хук в админке страйп картинка прикреплена Это я кастомно стилями поигрался - но суть не в том. Там по ходу стили сайта ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Нужна помощь, консультант для украинского ЧП по ведению фейсбук бизнес.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Добрый день, нужно перевести сайт на итальянском, тематика - кемпинг 100% перевод сайта на два языка немецкий и английский. В личку скину ссылку на сайт, там есть что переводить .Переводы42 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день ! Наложить субтитры на видео ряд и сохранить все одним файлом для просмотра сделать нужно сегодня. Субтитры готовы - отдельным файлом наложатся автоматом Язык фильма на украинском, а субтитры на итальянском. Напишите кто готов взяться скину ссылку на материалы.Видеомонтаж6 заявокЗакрытгод назад
- $160
Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, неделя на ...Завершенгод назад
Добрый день ! Нужен верстальщик с опытом верстки, умеющий аккуратно и быстро верстать все отступы по макету одним словом профи. Новички пожалуйста не тратьте время. Нужно сверстать странички адаптив, мобильная на свое усмотрение, ...Завершенгод назад
Есть видео ролик сделанный Adobe After Effects, но он скучный не живой, не хватает в нем энергии чтобы притягивал взгляд, ато вышло сухо :( Одним словом нужна рука мастера :)Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день ! Нужен человек для осуществить тех поддержку сервера на платформе [url=https://www.plesk.com/]https://www.plesk.com/[/url] на данном этапе проблема с почтойСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Для Создания сайта нужен специалист по WordPress и умеющий работать с плагинами. Задание в лычку .Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, Посадить и настроить дизайн на tilda, заинтересованным исполнителям скину ссылку на дизайнСистемы управления (CMS)17 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сайт такого типа но с дополнениямии функционалом, интересует только програминг https://liveuamap.com/ только он будит по предметам отдам даром, интересует время и цена. И на чем планируете писать.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, интересует програмнная составляющяя веб-сайта, на котором можно было бы зарегистрироваться, загрузить вещи, пожертвования, которые они имеют/хотят дать. Это может быть велосипед для молодого человека, коляска для ребенка, кроватки, игрушки для детей и т.д. и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день нужно вылечить сайт и провести поиск уязвимостей и закрыть их на сайте WordPressТестирование сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Цель сделать бегущие буквы по бокам http://prntscr.com/vpmeov на примере скрипта https://codepen.io/unframework/pen/pqorjJ , только чтобы буквы бегали от шапки до подвала . Только буквы как в примере .Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день ! Есть проект который надо выполнить на Magento Commerce С опытом работы на платформе [url=https://www.adobe.com/uk/commerce/magento.html]https://www.adobe.com/uk/commerce/magento.html [/url]Только с готовыми проектами у кого есть опыт важно!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Дано хостинг, где нет вебинтерфейса управления хостингом. У него сайт на VPS сервере и до него можно только через консоль достучаться важно, что бы человек умел работать с консоли напрямую с сервером Нужно развернуть на этом VPS еще ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Макеты по ссылке [url=https://symu.co/wysprdvb.sh]https://symu.co/wysprdvb.sh[/url] обязательна интеграция с сервисом MailChimpHTML-верстка1 заявкаЗакрыт3 года назад
ВАЖНО Для верстки нужно продолжить использовать уже созданный сборщик проекта. Придерживаться кодстайлу. На ширине max-width: 1730px пропорционально уменьшить всю верстку на 10%. Сами страницы [url=https://symu.co/hxckhdfh.sh]https://symu.co/hxckhdfh.sh[/url] детально в переписке .Завершен3 года назад