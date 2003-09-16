Builders

Игорь Гуменчук Builders

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 часов назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$315
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
11
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$5
10 баллов
3 месяца назад
Исправить костели :)
Все отлично, спасибо за предоставленную работу, оплата сразу, рекомендую!
Спасибо Алексею выручил, помог с кодом, профи и очень терпелив, отличные качества профессионализма :) Спасибо !
Ответный отзыв
3221vbif
20 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
$160
10 баллов
год назад
Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно. Часть 2.
Отличный заказчик. Тз поставлено четко, оплата произведена сразу же.
Все отлично, доволен проделанной работой, рекомендую, толковый верстальщик, буду сотрудничать дальше, респект :)
Ответный отзыв
3221vbif
20 летМолдова
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
$70
10 баллов
год назад
Нужен верстальщик с хорошим опытом. Быстро и качественно.
Отличный заказчик рекомендую!
Спасибо Михаилу специалист, буду с ним работать дальше.
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IVAGO
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
год назад
Нужен гуро анимации Adobe After Effects
Классный проект, хороший ценник, максимально оперативный заказчик, с радостью поработаю ещё над его проектами.
Заказ выполнил хорошо, доволен исполнением, спасибо за проделанную работу .
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vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Нужен специалист для администрации сервера !
Отличный заказчик, профессионал! Постоянно на связи, приятное общение, оплата сразу! Спасибо за задачу!
Спасибо за проделанную работу Алексею, помог разобраться и настроить сервер, спец и респект !
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