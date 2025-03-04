Сайт под ключ WordPress.

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Закрыт15 заявок80 просмотров

Добрый день,  нужен сайт подобный по функционалу с другим дизайном, дизайн тоже нужен https://www.italianoinonda.net/e072 реализация на  WordPress. Больше информации Техническое задание на разработку раздела сайта для упражнений учеников школы итальянского языка https://docs.google.com/document/d/1h2_k3Gqv3P7ViybcQ3wo2X-uh9_nf_gciMx7w_ffgu0/edit?usp=sharing

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WordPressДизайн сайтовСоздание сайтов
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