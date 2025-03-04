Требуется разработать одностраничный сайт с программой тура по дням на Tilda или Wordpress. Необходим опыт в тревел тематике и создание визуально привлекательного дизайна. Использование стоковых фотографий и навыки фотошопа обязательны для достижения премиального образа. Копирайтинг приветствуется для доработки текстов.
Сайт под ключ WordPress.
Добрый день, нужен сайт подобный по функционалу с другим дизайном, дизайн тоже нужен https://www.italianoinonda.net/e072 реализация на WordPress. Больше информации Техническое задание на разработку раздела сайта для упражнений учеников школы итальянского языка https://docs.google.com/document/d/1h2_k3Gqv3P7ViybcQ3wo2X-uh9_nf_gciMx7w_ffgu0/edit?usp=sharing
Ваши предложения !
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $600Сайты «под ключ»25 заявокЗакрытмесяц назад
Ищется веб-дизайнер для создания стильного и функционального дизайна онлайн-платформы по йоге на WordPress. Задачи включают разработку главной страницы, библиотеки контента, личного кабинета и страницы подписки. Требуется опыт в веб-дизайне и знание принципов UX/UI. Подготовка макетов в Figma и взаимодействие с разработчиком обязательны.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрытмесяц назад
Задача полягає у створенні багатомовної веб-платформи для оренди яхт та пошуку попутників. Потрібен досвідчений розробник або команда з реальними кейсами складних маркетплейсів. Платформа повинна включати інтерактивні карти, велику базу користувачів, систему фільтрації, підключення платежів, а також автоматичну модерацію контенту.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Необходимо разработать сайт для компании LIOCONT SRL, предоставляющей бухгалтерские услуги. Сайт должен включать страницы: услуги, о нас, калькулятор, контакты. Дизайн должен быть стильным и минималистичным, с возможностью интеграции калькулятора для расчета стоимости услуг. Также требуется форма обратной связи и поддержка трех языков для международной аудитории.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрытмесяц назад
- $90
Требуется скопировать или сверстать точно такой же сайт про игру. Все детали указаны в техническом задании, доступном по ссылке. Оплата возможна по факту выполнения или безналичным расчетом.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $1200
Требуется разработать адаптивный сайт по образованию с использованием современных CMS или фреймворков. Сайт должен быть SEO-дружественным, оптимизированным для быстрой загрузки и включать интеграцию с Яндекс.Метрикой и Google Analytics. Основные страницы: главная, каталог курсов, детальная страница курса, информация о школе и контакты. Дизайн должен быть современным и удобным для пользователей.Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1000
Требуется создать адаптивный сайт о коттеджных поселках на CMS или HTML/CSS/JS. Сайт должен быть SEO-дружественным и оптимизированным для быстрой загрузки. Основные страницы: главная, каталог участков, детальная страница, о поселке, контакты. Дизайн в современном стиле с качественными изображениями, формами обратной связи и интеграцией с картами.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрытмесяц назад
- $1000
Требуется разработка сайта для клининговой компании Erie Home Cleaning. Ожидаются предложения по дизайну, возможны ссылки на сайты конкурентов. Важно увидеть портфолио разработчика.Сайты «под ключ»37 заявокЗакрытмесяц назад
- $250
Требуется разработка сайта-блога на Next.js с использованием Sanity/Contentful. Включает создание 4-5 страниц, настройку CMS, формы обратной связи и SEO-оптимизацию. Ожидается чистый код, быстрая загрузка и адаптивность. Проект должен быть загружен в Git с инструкцией по развёртыванию.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется дизайнер и разработчик для создания новостного сайта «под ключ». Ищем специалиста с опытом в веб-разработке и дизайне. Проект включает полное создание сайта с учетом всех необходимых функций для новостного ресурса.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт2 месяца назад