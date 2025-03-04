Одностраничный сайт на Tilda или Wordpress

$600
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Закрыт25 заявок121 просмотр

Необходимо с нуля создать одностраничный сайт с программой тура по дням. Важный критерий - наличие тревел тематики в портфолио. Важен визуал для создания вау-эффекта, создание образа премиальности. В работе требуется использовать стоковые фотографии, уметь доработать фотошопом, добавить лоска. ИИ допускается только на обложку. Приветствуется навыки копирайтинга, тексты есть, но рекомендации по доработке будут ценны.

Adobe PhotoshopTildaWordPressСоздание одностраничных сайтов
2 месяца назад
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