Дизайн сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок272 просмотра

Требуется веб-дизайнер для создания платформы по йоге (WordPress)

Ищу опытного веб-дизайнера для разработки дизайна онлайн-платформы для преподавателей и практикующих йогу. Проект реализуется на WordPress.

Задачи:

  • Разработка стильного, удобного и функционального дизайна сайта

  • Создание дизайна главной страницы, страницы библиотеки контента, личного кабинета пользователя, страницы подписки и оплаты

  • Учёт UX/UI для удобства навигации по сайту

  • Подготовка макетов в Figma или другом удобном инструменте

  • Взаимодействие с разработчиком для корректной реализации дизайна

Требования:

  • Опыт работы с веб-дизайном для онлайн-платформ и подписочных сервисов

  • Знание принципов UX/UI

  • Понимание адаптивного дизайна для разных устройств

  • Готовность вносить корректировки по необходимости


Обязательно прикрепите к заявке портфолио с примерами ваших работ. Буду рада обсудить проект с подходящими кандидатами!

FigmaUI/UXWordPressАдаптивный дизайнДизайн интерфейсовДизайн сайтов
2 месяца назад
guest_1741022282867
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Даниил
 
26 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
61 отзыв
2 месяца назад
Кристина
 
24 года
2 месяца в сервисе
Была
час назад
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
5 отзывов
2 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
11 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 минут назад
13 отзывов
2 месяца назад
Михаил
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
2 месяца назад
Мариам
 
34 года
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад
2 месяца назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
онлайн
60 отзывов
2 месяца назад