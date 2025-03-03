Задача полягає у створенні багатомовної веб-платформи для оренди яхт та пошуку попутників. Потрібен досвідчений розробник або команда з реальними кейсами складних маркетплейсів. Платформа повинна включати інтерактивні карти, велику базу користувачів, систему фільтрації, підключення платежів, а також автоматичну модерацію контенту.
Дизайн сайтов
Требуется веб-дизайнер для создания платформы по йоге (WordPress)
Ищу опытного веб-дизайнера для разработки дизайна онлайн-платформы для преподавателей и практикующих йогу. Проект реализуется на WordPress.
Задачи:
Разработка стильного, удобного и функционального дизайна сайта
Создание дизайна главной страницы, страницы библиотеки контента, личного кабинета пользователя, страницы подписки и оплаты
Учёт UX/UI для удобства навигации по сайту
Подготовка макетов в Figma или другом удобном инструменте
Взаимодействие с разработчиком для корректной реализации дизайна
Требования:
Опыт работы с веб-дизайном для онлайн-платформ и подписочных сервисов
Знание принципов UX/UI
Понимание адаптивного дизайна для разных устройств
Готовность вносить корректировки по необходимости
Обязательно прикрепите к заявке портфолио с примерами ваших работ. Буду рада обсудить проект с подходящими кандидатами!
Заявки фрилансеров
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