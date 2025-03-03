Требуется разработать адаптивный сайт по образованию с использованием современных CMS или фреймворков. Сайт должен быть SEO-дружественным, оптимизированным для быстрой загрузки и включать интеграцию с Яндекс.Метрикой и Google Analytics. Основные страницы: главная, каталог курсов, детальная страница курса, информация о школе и контакты. Дизайн должен быть современным и удобным для пользователей.