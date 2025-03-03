WrordPress cайт объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок41 просмотр

Проєкт: Розробка багатомовної веб-платформи для оренди яхт і пошуку попутників.

Функціонал:

  • Тип платформи: складний маркетплейс із інтерактивними картами, профілями користувачів та системою оголошень.

  • База користувачів: власники яхт (можуть створювати оголошення про оренду), попутники (шукають варіанти подорожей), адміністрація (модерує контент).

  • Система фільтрації: понад 10 параметрів для пошуку яхт і попутників.

  • Підключення платежів: Stripe (міжнародні платежі), банківські перекази.

  • Підключення мультимовності: WPML (англійська + 9 мов).

  • Інтерактивна карта: динамічне оновлення маркерів яхт і попутників з можливістю фільтрації.

  • Модель монетизації: платні тарифні плани, підписки, рекламні блоки.

  • Автоматична модерація: фільтр нецензурних слів, перевірка контактної інформації.

  • Система рейтингів та відгуків: користувачі можуть залишати оцінки та коментарі.

  • Реєстрація через email, Google, Facebook.

  • Збереження PDF-версій оголошень.

  • Сповіщення через email і Telegram.

  • SEO-оптимізація: унікальні URL для профілів та оголошень.

  • Адмін-панель: управління користувачами, модерація контенту, обробка скарг.

ПлатформаWordPress + ACF (Advanced Custom Fields) + WPML.

Важливо! Потрібен досвідчений розробник чи команда, яка має реальні кейси складних маркетплейсів, а не лише лендінги. Оцінюємо лише заявки з портфоліо складних проєктів. Детальний ТЗ додано.

SEOWordPressИнтеграция платежных системОптимизация сайтовСоздание сайтов
2 месяца назад
guest_1741008739753
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Сергей
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Артём
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
69 отзывов
2 месяца назад
#1
Сайты «под ключ»
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
2 месяца назад
Илья
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
2 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
2 месяца назад