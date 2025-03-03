Необходимо разработать сайт для компании LIOCONT SRL, предоставляющей бухгалтерские услуги. Сайт должен включать страницы: услуги, о нас, калькулятор, контакты. Дизайн должен быть стильным и минималистичным, с возможностью интеграции калькулятора для расчета стоимости услуг. Также требуется форма обратной связи и поддержка трех языков для международной аудитории.
WrordPress cайт объявлений
Проєкт: Розробка багатомовної веб-платформи для оренди яхт і пошуку попутників.
Функціонал:
Тип платформи: складний маркетплейс із інтерактивними картами, профілями користувачів та системою оголошень.
База користувачів: власники яхт (можуть створювати оголошення про оренду), попутники (шукають варіанти подорожей), адміністрація (модерує контент).
Система фільтрації: понад 10 параметрів для пошуку яхт і попутників.
Підключення платежів: Stripe (міжнародні платежі), банківські перекази.
Підключення мультимовності: WPML (англійська + 9 мов).
Інтерактивна карта: динамічне оновлення маркерів яхт і попутників з можливістю фільтрації.
Модель монетизації: платні тарифні плани, підписки, рекламні блоки.
Автоматична модерація: фільтр нецензурних слів, перевірка контактної інформації.
Система рейтингів та відгуків: користувачі можуть залишати оцінки та коментарі.
Реєстрація через email, Google, Facebook.
Збереження PDF-версій оголошень.
Сповіщення через email і Telegram.
SEO-оптимізація: унікальні URL для профілів та оголошень.
Адмін-панель: управління користувачами, модерація контенту, обробка скарг.
Платформа: WordPress + ACF (Advanced Custom Fields) + WPML.
Важливо! Потрібен досвідчений розробник чи команда, яка має реальні кейси складних маркетплейсів, а не лише лендінги. Оцінюємо лише заявки з портфоліо складних проєктів. Детальний ТЗ додано.
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