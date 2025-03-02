Разработка образовательного сайта

$1200
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Закрыт22 заявки244 просмотра

Требуется разработать сайт по образованию, обучению, помощи студентам. Пример как может выглядеть: https://5edu.ru/
1. Общие требования

  • Сайт должен быть адаптивным и корректно отображаться на всех устройствах (ПК, планшеты, мобильные телефоны).

  • Сайт должен быть выполнен на современной CMS (например, WordPress) или на фреймворке (например, Laravel, React.js), в зависимости от сложности и требований заказчика.

  • Сайт должен быть оптимизирован для быстрой загрузки (оптимизация изображений, минификация CSS/JS, кэширование).

  • Сайт должен быть SEO-дружественным (семантическая верстка, правильные мета-теги, микроразметка).

  • Сайт должен быть интегрирован с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.

2. Структура сайта

Сайт должен содержать следующие основные страницы:

  1. Главная страница

    • Приветственный блок с крупным заголовком и кнопкой CTA (например, "Записаться на курс").

    • Блок с преимуществами обучения (иконки + текст).

    • Блок с популярными курсами (карточки с фото, кратким описанием и ценой).

    • Блок с отзывами студентов.

    • Блок с информацией о преподавателях.

    • Блок с контактной информацией и формой обратной связи.

  2. Каталог курсов

    • Страница с фильтрами (категория, уровень сложности, цена, длительность).

    • Карточки курсов с фото, описанием, ценой и кнопкой "Подробнее".

    • Пагинация или подгрузка при скролле.

  3. Детальная страница курса

    • Фотогалерея или видео-презентация курса.

    • Подробное описание курса (программа, длительность, формат обучения).

    • Преподаватели курса (фото, краткая информация).

    • Отзывы о курсе.

    • Форма записи на курс (имя, телефон, email).

  4. О школе

    • Информация о школе (текст + фото).

    • Преимущества обучения.

    • Преподаватели (фото, краткая информация, достижения).

  5. Контакты

    • Карта с расположением школы.

    • Контактная информация (телефон, email, адрес).

    • Форма обратной связи.

  6. Дополнительные страницы

    • Условия обучения.

    • FAQ (вопросы и ответы).

    • Новости.

    • Блог (статьи об образовании, советы и т.д.).

3. Дизайн

  • Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, с использованием качественных изображений и анимаций.

  • Шрифты: современные, легко читаемые (например, Roboto, Open Sans).

  • Цветовая гамма: спокойные, образовательные тона (синий, белый, серый).

  • Анимации: плавные, ненавязчивые (например, при наведении на кнопки или карточки).

4. Функционал

  1. Формы обратной связи

    • Форма на главной странице (имя, телефон, email).

    • Форма на детальной странице курса (имя, телефон, email, сообщение).

    • Форма в разделе контактов (имя, телефон, email, сообщение).

    • Все формы должны отправлять данные на email заказчика и сохраняться в базе данных.

  2. Фильтры в каталоге курсов

    • Фильтры по категории, уровню сложности, цене, длительности.

    • Возможность сортировки (по цене, по популярности).

  3. Личный кабинет пользователя

    • Возможность регистрации и авторизации.

    • Просмотр записанных курсов.

    • Доступ к материалам курсов (если предусмотрено).

  4. Админка (если используется CMS)

    • Удобное управление контентом (добавление/редактирование курсов, новостей, страниц).

    • Управление формами (просмотр заявок).

    • Управление пользователями (регистрации, доступы).

  5. Интеграция с платежными системами

    • Возможность оплаты курсов онлайн (например, через Яндекс.Кассу, Robokassa).

5. Технические требования

  • Кроссбраузерность: сайт должен корректно отображаться в последних версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge.

  • Оптимизация для мобильных устройств: сайт должен быть удобен для использования на смартфонах (большие кнопки, адаптивные изображения).

  • Безопасность: защита от SQL-инъекций, XSS-атак, использование HTTPS.

6. Сроки и этапы

  1. Этап 1: Проектирование и дизайн

    • Срок: 5-7 дней.

    • Результат: утвержденный макет главной страницы и внутренних страниц.

  2. Этап 2: Верстка и программирование

    • Срок: 10-14 дней.

    • Результат: готовый сайт с базовым функционалом.

  3. Этап 3: Тестирование и доработки

    • Срок: 3-5 дней.

    • Результат: полностью рабочий сайт, готовый к запуску.

LaravelReactWordPressАдаптивная версткаИнтеграция платежных системОптимизация кодаРазработка фронтендаСоздание сайтов
2 месяца назад
box-77
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