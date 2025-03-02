Требуется создать адаптивный сайт о коттеджных поселках на CMS или HTML/CSS/JS. Сайт должен быть SEO-дружественным и оптимизированным для быстрой загрузки. Основные страницы: главная, каталог участков, детальная страница, о поселке, контакты. Дизайн в современном стиле с качественными изображениями, формами обратной связи и интеграцией с картами.
Разработка образовательного сайта
Требуется разработать сайт по образованию, обучению, помощи студентам. Пример как может выглядеть: https://5edu.ru/
1. Общие требования
Сайт должен быть адаптивным и корректно отображаться на всех устройствах (ПК, планшеты, мобильные телефоны).
Сайт должен быть выполнен на современной CMS (например, WordPress) или на фреймворке (например, Laravel, React.js), в зависимости от сложности и требований заказчика.
Сайт должен быть оптимизирован для быстрой загрузки (оптимизация изображений, минификация CSS/JS, кэширование).
Сайт должен быть SEO-дружественным (семантическая верстка, правильные мета-теги, микроразметка).
Сайт должен быть интегрирован с Яндекс.Метрикой и Google Analytics.
Сайт должен содержать следующие основные страницы:
Главная страница
Приветственный блок с крупным заголовком и кнопкой CTA (например, "Записаться на курс").
Блок с преимуществами обучения (иконки + текст).
Блок с популярными курсами (карточки с фото, кратким описанием и ценой).
Блок с отзывами студентов.
Блок с информацией о преподавателях.
Блок с контактной информацией и формой обратной связи.
Каталог курсов
Страница с фильтрами (категория, уровень сложности, цена, длительность).
Карточки курсов с фото, описанием, ценой и кнопкой "Подробнее".
Пагинация или подгрузка при скролле.
Детальная страница курса
Фотогалерея или видео-презентация курса.
Подробное описание курса (программа, длительность, формат обучения).
Преподаватели курса (фото, краткая информация).
Отзывы о курсе.
Форма записи на курс (имя, телефон, email).
О школе
Информация о школе (текст + фото).
Преимущества обучения.
Преподаватели (фото, краткая информация, достижения).
Контакты
Карта с расположением школы.
Контактная информация (телефон, email, адрес).
Форма обратной связи.
Дополнительные страницы
Условия обучения.
FAQ (вопросы и ответы).
Новости.
Блог (статьи об образовании, советы и т.д.).
Дизайн должен быть выполнен в современном стиле, с использованием качественных изображений и анимаций.
Шрифты: современные, легко читаемые (например, Roboto, Open Sans).
Цветовая гамма: спокойные, образовательные тона (синий, белый, серый).
Анимации: плавные, ненавязчивые (например, при наведении на кнопки или карточки).
Формы обратной связи
Форма на главной странице (имя, телефон, email).
Форма на детальной странице курса (имя, телефон, email, сообщение).
Форма в разделе контактов (имя, телефон, email, сообщение).
Все формы должны отправлять данные на email заказчика и сохраняться в базе данных.
Фильтры в каталоге курсов
Фильтры по категории, уровню сложности, цене, длительности.
Возможность сортировки (по цене, по популярности).
Личный кабинет пользователя
Возможность регистрации и авторизации.
Просмотр записанных курсов.
Доступ к материалам курсов (если предусмотрено).
Админка (если используется CMS)
Удобное управление контентом (добавление/редактирование курсов, новостей, страниц).
Управление формами (просмотр заявок).
Управление пользователями (регистрации, доступы).
Интеграция с платежными системами
Возможность оплаты курсов онлайн (например, через Яндекс.Кассу, Robokassa).
Кроссбраузерность: сайт должен корректно отображаться в последних версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge.
Оптимизация для мобильных устройств: сайт должен быть удобен для использования на смартфонах (большие кнопки, адаптивные изображения).
Безопасность: защита от SQL-инъекций, XSS-атак, использование HTTPS.
Этап 1: Проектирование и дизайн
Срок: 5-7 дней.
Результат: утвержденный макет главной страницы и внутренних страниц.
Этап 2: Верстка и программирование
Срок: 10-14 дней.
Результат: готовый сайт с базовым функционалом.
Этап 3: Тестирование и доработки
Срок: 3-5 дней.
Результат: полностью рабочий сайт, готовый к запуску.
Заявки фрилансеров
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