Требуется создать адаптивный сайт о коттеджных поселках на CMS или HTML/CSS/JS. Сайт должен быть SEO-дружественным и оптимизированным для быстрой загрузки. Основные страницы: главная, каталог участков, детальная страница, о поселке, контакты. Дизайн в современном стиле с качественными изображениями, формами обратной связи и интеграцией с картами.