Разработка приложений под Android и iPhone

Компания Mobiwolf - надёжный партнёр в создании новой платформы для развития Вашего бизнеса.

- Если мобильное приложение совершенно новое направление в Вашем бизнесе - мы поможем Вам разобраться со всеми аспектами разработки, продвижения и стратегии развития приложения.

- У Вас есть спецификация в очень сыром виде - мы поможем сформулировать целостное представление о проекте.

- Вы знаете, что хотите - мы знаем, как приступить к делу.

Что мы готовы предложить:

1) Разработка приложений под Android, iPhone/iPad и другие мобильные платформы.

2) Разработка Android и iPhone бизнес-приложений, имиджевых рекламных приложений, игр, мультимедийных приложений.

3) Интеграция мобильных приложений с вебсайтом, CRM и ERP системами, социальными сетями (Facebook, Twitter), картами (Google Maps).

4) Использование возможностей Bluetooth, Wi-Fi, GPS, акселерометра, multi touch экрана.

5) Разработка уникального дизайна для мобильных приложений.

6) Back-end для мобильных предложений.

7) Landing Page для мобильного предложения.

8) Тестирование мобильных приложений.

9) Помощь в размещении на маркетах, продвижении, поддержке и развитии.

10) Последующее долгосрочное сопровождение