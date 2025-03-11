Компания Mobiwolf - надёжный партнёр в создании новой платформы для развития Вашего бизнеса.
- Если мобильное приложение совершенно новое направление в Вашем бизнесе - мы поможем Вам разобраться со всеми аспектами разработки, продвижения и стратегии развития приложения.
- У Вас есть спецификация в очень сыром виде - мы поможем сформулировать целостное представление о проекте.
- Вы знаете, что хотите - мы знаем, как приступить к делу.
Что мы готовы предложить:
1) Разработка приложений под Android, iPhone/iPad и другие мобильные платформы.
2) Разработка Android и iPhone бизнес-приложений, имиджевых рекламных приложений, игр, мультимедийных приложений.
3) Интеграция мобильных приложений с вебсайтом, CRM и ERP системами, социальными сетями (Facebook, Twitter), картами (Google Maps).
4) Использование возможностей Bluetooth, Wi-Fi, GPS, акселерометра, multi touch экрана.
5) Разработка уникального дизайна для мобильных приложений.
6) Back-end для мобильных предложений.
7) Landing Page для мобильного предложения.
8) Тестирование мобильных приложений.
9) Помощь в размещении на маркетах, продвижении, поддержке и развитии.
10) Последующее долгосрочное сопровождение