Нужен гуро анимации Adobe After Effects

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен11 заявок542 просмотра

Есть видео ролик сделанный Adobe After Effects, но он скучный не живой, не хватает в нем энергии чтобы притягивал взгляд, ато вышло сухо :(  Одним словом нужна рука мастера :)

3 года назад
Builders
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

IVAGO
25 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
2 дня
Заказ выполнил хорошо, доволен исполнением, спасибо за проделанную работу .
Классный проект, хороший ценник, максимально оперативный заказчик, с радостью поработаю ещё над его проектами.

Заявки фрилансеров

Ковалев
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов
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Денис
 
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Егор
 
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Юрий
 
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IVAGO
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Константин
 
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