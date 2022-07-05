https://drive.google.com/file/d/13RHRhK3lSY9e1g-WhLLTMSipKSUswRiY/view?usp=sharing

Добрый день меня зовут Виктор хотел у вас узнать не нужен ли вам заказ . Суть задания следующая. Нужна анимация для обьяснения работы нашей технологии, в архиве прилагаются модели, Также ТЗ сценария для двух анимации

и прототип сайта который сейчас дорабатывается front-end(ReactJs) файл general это прототип сайта. В нем есть блок "Подання технології" это место где будет размещаться анимация.

Так же нужно добавить интерактивность и продумать переход между моделями как указано в файле ТЗ. Либо соединить две анимации в одну.. Жду вашего предложения для реализации и обсуждения условии.