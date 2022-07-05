Видео с использованием анимации для ютуб канала, видео-туториал

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт11 заявок538 просмотров

Есть 2 задачи:

1) Нужно сделать видео туториал по использованию онлайн сервиса для ютуб канала. Будет использоваться запись экрана, озвучка, субтитры, а также для лучшего восприятия видео нужно будет добавить небольшие элементы анимации.

Примеры видео

https://www.youtube.com/watch?v=aA7si7AmPkY

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhQIcFnsdA

https://www.youtube.com/watch?v=aa-Hpa9_feM

Будет серия туториалов, в среднем длина 5-10 минут. Интересует цена за 1 минуту, и средние сроки для видео длиной в 5мин.

2) Видео с использованием анимации для ютуб канала в стилистике канала. Нужно сделать видео, чтобы вписалось втекущую стилистику, это важно!)

Канал с нашими видео https://www.youtube.com/channel/UCej6xmNkQ_gLQVSI39C1feQ

Длина 40-60сек

Итересует цена за 1 минуту, и средние сроки для видео длиной в 1мин.

Также ожидаем примеры работ под эти задачи.

3 года назад
yokozuan
Алексей 
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