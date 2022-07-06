Анимационный ролик по сюжету

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Закрыт4 заявки363 просмотра

﻿Создать анимацию по следующему примеру﻿

ТЗ и сюжет скину выбранному исполнителю

3 года назад
T1MuR
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