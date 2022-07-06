Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.
Анимационный ролик по сюжету
Создать анимацию по следующему примеру
ТЗ и сюжет скину выбранному исполнителю
Заявки фрилансеров
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