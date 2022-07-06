Необходимо создать короткое видео, где персонаж бежит по полю и встречает пуму. Пума убегает в горы с большими буквами 'META FORCE'. Ищем профессионала с опытом и качественным портфолио для оперативного выполнения работы. Видео должно быть фотореалистичным и кинематографичным.