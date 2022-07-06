Требуется создание видео-туториала для YouTube с использованием записи экрана, озвучки и субтитров, дополненных анимацией. Видео длиной 5-10 минут, интересует цена за минуту и сроки выполнения. Также необходимо создать видео с анимацией в стилистике канала длиной 40-60 секунд. Ожидаются примеры работ.
Сделать несложную 3D анимацию
Необходимо повторить анимацию руки и блока из примера (видео 1). Анимация блока должна остаться такой же, но в анимации руки изменить траекторию движения (картинка 2 и 3).
Рука выходит из за кадра также как в примере, и в конце движения уходит обратно в бок. На картинке я примерно отметил нужную нам траекторию.
Однако ее можно менять в зависимости от того как будет выглядеть анимация.Главная задача: увести руку в бок экрана (а не вниз, как на примере)
Анимация камеры не требуется, только блока и руки.
Также в лс отправлю сцену с рукой необходимого размера.
Вся анимация происходит в Blender.
P.s. видеопример не получается загрузить как файл, поэтому прикрепляю ссылку на гугл диск с видео
https://drive.google.com/file/d/1IT8diSOI_v32whP_GpsA2itPgyJqUSzi/view?usp=drivesdk
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