Необходимо повторить анимацию руки и блока из примера (видео 1). Анимация блока должна остаться такой же, но в анимации руки изменить траекторию движения (картинка 2 и 3).

Рука выходит из за кадра также как в примере, и в конце движения уходит обратно в бок. На картинке я примерно отметил нужную нам траекторию.

Однако ее можно менять в зависимости от того как будет выглядеть анимация.Главная задача: увести руку в бок экрана (а не вниз, как на примере)

Анимация камеры не требуется, только блока и руки.

Также в лс отправлю сцену с рукой необходимого размера.

Вся анимация происходит в Blender.

P.s. видеопример не получается загрузить как файл, поэтому прикрепляю ссылку на гугл диск с видео

https://drive.google.com/file/d/1IT8diSOI_v32whP_GpsA2itPgyJqUSzi/view?usp=drivesdk