Здравствуйте!

Нужно сделать анимационный ролик на азербайджанском языке. Тема" Принятие подарков в компании", есть пример видео, нужно сделать похожее и в начале и в конце добавить логотип компании, а в середине видео нужно чтобы логотип был внизу в углу или вверху.https://youtu.be/047fu7NsXf8