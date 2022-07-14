Необходимо разработать пакет креативов для приложения, включая Video, Playable и End card. Все элементы должны соответствовать требованиям Unity Ads и быть готовы к использованию на платформе.
Нужно сделать анимационный ролик
Здравствуйте!
Нужно сделать анимационный ролик на азербайджанском языке. Тема" Принятие подарков в компании", есть пример видео, нужно сделать похожее и в начале и в конце добавить логотип компании, а в середине видео нужно чтобы логотип был внизу в углу или вверху.https://youtu.be/047fu7NsXf8
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