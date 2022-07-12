Создать анимацию на трек

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Закрыт5 заявок472 просмотра

Здравствуйте! Нужна анимация на мою песню.

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=XcnelTTAAhw . Это пример анимционных персонажей - они тут не страшные + есть смысловая нагрузка.

Сам трек: https://disk.yandex.ru/d/ojlOEJCsaiH87Q

3 года назад
guest_16517485069812
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