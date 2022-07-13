Внести правки в уже существующий проект в UE4 (Разработчик на BP)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт1 заявка316 просмотров

Есть проект в UE4 - https://disk.yandex.ru/i/Me22Ek4Ho_RVUw

В нём нужно:

□ Убрать танцы

□ Убрать музыку

□ Создать больше планов съёмки (5-7 достаточно).

1. Общий план (видит обоих персонажей)

2. Через плечо мальчика видит девочку (плечо и голова мальчика). У мальчика за правом плечом, у девочки за левым.

3. и тд

□ У мальчика плохой свет, раньше было лучше . Добиться, чтобы рендер со всех точек был корректным.

□ Несколько движений камеры, например как будто по рельсе двигается по общему плану

3 года назад
Danya2904
Даниил 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вероника
 
20 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
3 года назад

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