Необходимо разработать пакет креативов для приложения, включая Video, Playable и End card. Все элементы должны соответствовать требованиям Unity Ads и быть готовы к использованию на платформе.
Внести правки в уже существующий проект в UE4 (Разработчик на BP)
Есть проект в UE4 - https://disk.yandex.ru/i/Me22Ek4Ho_RVUw
В нём нужно:
□ Убрать танцы
□ Убрать музыку
□ Создать больше планов съёмки (5-7 достаточно).
1. Общий план (видит обоих персонажей)
2. Через плечо мальчика видит девочку (плечо и голова мальчика). У мальчика за правом плечом, у девочки за левым.
3. и тд
□ У мальчика плохой свет, раньше было лучше . Добиться, чтобы рендер со всех точек был корректным.
□ Несколько движений камеры, например как будто по рельсе двигается по общему плану
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