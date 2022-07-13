Есть проект в UE4 - https://disk.yandex.ru/i/Me22Ek4Ho_RVUw

В нём нужно:

□ Убрать танцы

□ Убрать музыку

□ Создать больше планов съёмки (5-7 достаточно).

1. Общий план (видит обоих персонажей)

2. Через плечо мальчика видит девочку (плечо и голова мальчика). У мальчика за правом плечом, у девочки за левым.

3. и тд

□ У мальчика плохой свет, раньше было лучше . Добиться, чтобы рендер со всех точек был корректным.

□ Несколько движений камеры, например как будто по рельсе двигается по общему плану