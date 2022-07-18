Видеоролик для продвижения продукта (SaaS-решение для ресторанов)

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт8 заявок418 просмотров

Нужен видеомейкер, умеющий работать с 2d-анимациями, для создания видеороликов для продвижения продукта.

Продукт - software as a service для владельцев ресторана. Для определения тз и прайса напишите сообщение, нужно в формате обсуждения.

3 года назад
volodymyrsemerii
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