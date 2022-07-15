Необходимо разработать пакет креативов для приложения, включая Video, Playable и End card. Все элементы должны соответствовать требованиям Unity Ads и быть готовы к использованию на платформе.
2D анимацию
Создать анимацию про детские игры
Заявки фрилансеров
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