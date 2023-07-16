Максим Бунтовских Max_Buntovsk1khMax_Buntovsk1kh
26 летРоссия/Каменск-Уральский
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Художник-аниматор, мультипликатор.
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Я против войны в Украине!
Портфолио
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