Max_Buntovsk1kh

Максим Бунтовских Max_Buntovsk1kh

 
26 летРоссия/Каменск-Уральский
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Художник-аниматор, мультипликатор.

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Портфолио