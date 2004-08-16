Баёва Екатерина Валерьевна
Женщина, 35 лет, родилась 24 декабря 1986
WApp +7 (981) 8816990
ТГ @baevakatia — предпочитаемый способ связи
Проживает: Санкт-Петербург
Гражданство: Россия
Не готова к переезду, готова к командировкам
Видеомонтажер
Искусство, развлечения, анимация, реклама, масс-медиа
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения
Опыт работы —14 лет
Январь 2014 — по сей день: Фриланс
Создание обучающих видеороликов для YouTube канала, монтаж видео для путешественников, создание и анимация заставок, логотипов, интро, аутро, монтаж отснятого материала
Март 2010 — Ноябрь 2013: Агентство Хабар, АО
Алматы, www.khabar.kz
Режиссер
(центральный государственный информационный канал Республики Казахстан).
Должность - Режиссер программы «Бизнес - Новости» и аналитических программ «THE REAL ECONOMY», «BUSINESS OVERVIEW», «NEWS SUMMARY»
Обязанности:
Монтаж программ (монтаж сюжетов в программе ADOBE VELOCITY и ADOBE PREMIERE), ;
Подготовка и выдача прямого эфира, контроль работы технической группы (видеоинженер, звукорежиссер, ассистент режиссера), ;
Выезд на съемки (создание видеоматериалов для архива), ;
Координирование и контроль работы видеоинженера при монтаже, ;
* Поиск и подбор зарубежного видеоматериала на разрешенных источниках.
Профессиональные навыки и знания: Обладаю опытом работы в области монтажа и выдачи прямых эфиров.
Январь 2008 — Январь 2010: Агентство Хабар, АО
Алматы, www.khabar.kz
Ассистент режиссера
(центральный государственный информационный канал Республики Казахстан).
Должность - Ассистент режиссера программы «Бизнес - Новости» (прямой эфир)
Обязанности:
Подготовка видео - материалов к прямому эфиру, ;
Работа с титрами, подготовка и последующая выдача в прямой эфир, ;
Контроль своевременного предоставления сценария режиссеру, ;
Проверка сценария на соответствие с версткой, ;
Участие в монтаже передачи, подготовка и своевременное предоставление мастеров, ;
Выдача прямого эфира за пультом под руководством режиссера.
Образование: Высшее
2008
Университет Международного Бизнеса (UIB)
Делового администрирования, Менеджмент
Ключевые навыки:
Знание языков
Русский — Родной
Английский — Базовый
Программы: Adobe Photoshop Adobe Premier Pro Vegas Pro Adobe After Effect
Опыт вождения: 12 лет. Имеется собственный автомобиль
Права категории B
Дополнительная информация
Рекомендации
АО "Агентство "Хабар"
Ирина Ледовских (Продюсер)
Обо мне
Работала на телевидении 6 лет. На новостях и прямых эфирах, монтировала сюжеты и тематические программы. Сейчас работаю в АЕ с проектами и в таких программах, как Premiere Pro и Vegas Pro. Ответственная, активная, коммуникабельная, нацелена на результат, легко обучаема, стрессоустойчива, адекватна к критике, уверенный пользователь ПК. Мне нравится делать то, что по-настоящему приносит пользу и каждый проект для меня – это возможность научиться чему-то новому.
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