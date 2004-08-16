Видеоролики любой сложности, ориентируюсь на Ваш бюджет. ТГ @w_kateart

Баёва Екатерина Валерьевна

Женщина, 35 лет, родилась 24 декабря 1986

WApp +7 (981) 8816990

ТГ @baevakatia — предпочитаемый способ связи

Проживает: Санкт-Петербург

Гражданство: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Видеомонтажер

Искусство, развлечения, анимация, реклама, масс-медиа

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график



Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —14 лет

Январь 2014 — по сей день: Фриланс

Создание обучающих видеороликов для YouTube канала, монтаж видео для путешественников, создание и анимация заставок, логотипов, интро, аутро, монтаж отснятого материала

Март 2010 — Ноябрь 2013: Агентство Хабар, АО

Алматы, www.khabar.kz

Режиссер

(центральный государственный информационный канал Республики Казахстан).

Должность - Режиссер программы «Бизнес - Новости» и аналитических программ «THE REAL ECONOMY», «BUSINESS OVERVIEW», «NEWS SUMMARY»

Обязанности:

Монтаж программ (монтаж сюжетов в программе ADOBE VELOCITY и ADOBE PREMIERE), ;

Подготовка и выдача прямого эфира, контроль работы технической группы (видеоинженер, звукорежиссер, ассистент режиссера), ;

Выезд на съемки (создание видеоматериалов для архива), ;

Координирование и контроль работы видеоинженера при монтаже, ;

* Поиск и подбор зарубежного видеоматериала на разрешенных источниках.

Профессиональные навыки и знания: Обладаю опытом работы в области монтажа и выдачи прямых эфиров.

Январь 2008 — Январь 2010: Агентство Хабар, АО

Алматы, www.khabar.kz

Ассистент режиссера

(центральный государственный информационный канал Республики Казахстан).

Должность - Ассистент режиссера программы «Бизнес - Новости» (прямой эфир)

Обязанности:

Подготовка видео - материалов к прямому эфиру, ;

Работа с титрами, подготовка и последующая выдача в прямой эфир, ;

Контроль своевременного предоставления сценария режиссеру, ;

Проверка сценария на соответствие с версткой, ;

Участие в монтаже передачи, подготовка и своевременное предоставление мастеров, ;

Выдача прямого эфира за пультом под руководством режиссера.

Образование: Высшее

2008

Университет Международного Бизнеса (UIB)

Делового администрирования, Менеджмент

Ключевые навыки:

Знание языков

Русский — Родной

Английский — Базовый

Программы: Adobe Photoshop Adobe Premier Pro Vegas Pro Adobe After Effect

Опыт вождения: 12 лет. Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации

АО "Агентство "Хабар"

Ирина Ледовских (Продюсер)

Обо мне

Работала на телевидении 6 лет. На новостях и прямых эфирах, монтировала сюжеты и тематические программы. Сейчас работаю в АЕ с проектами и в таких программах, как Premiere Pro и Vegas Pro. Ответственная, активная, коммуникабельная, нацелена на результат, легко обучаема, стрессоустойчива, адекватна к критике, уверенный пользователь ПК. Мне нравится делать то, что по-настоящему приносит пользу и каждый проект для меня – это возможность научиться чему-то новому.