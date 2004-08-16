baeva_katia86

Екатерина baeva_katia86

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
7 часов назад
Видеоролики любой сложности, ориентируюсь на Ваш бюджет. ТГ @w_kateart

Баёва Екатерина Валерьевна

Женщина, 35 лет, родилась 24 декабря 1986

 

WApp +7 (981) 8816990

ТГ @baevakatia — предпочитаемый способ связи

 

Проживает: Санкт-Петербург

Гражданство: Россия

Не готова к переезду, готова к командировкам

Видеомонтажер

Искусство, развлечения, анимация, реклама, масс-медиа

 

Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график


Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы —14 лет

Январь 2014 — по сей день: Фриланс

Создание обучающих видеороликов для YouTube канала, монтаж видео для путешественников, создание и анимация заставок, логотипов, интро, аутро, монтаж отснятого материала

Март 2010 — Ноябрь 2013: Агентство Хабар, АО

Алматы, www.khabar.kz

Режиссер

(центральный государственный информационный канал Республики Казахстан).
Должность - Режиссер программы «Бизнес - Новости» и аналитических программ «THE REAL ECONOMY», «BUSINESS OVERVIEW», «NEWS SUMMARY»
Обязанности:
  Монтаж программ (монтаж сюжетов в программе ADOBE VELOCITY и ADOBE PREMIERE), ;
  Подготовка и выдача прямого эфира, контроль работы технической группы (видеоинженер, звукорежиссер, ассистент режиссера), ;
  Выезд на съемки (создание видеоматериалов для архива), ;
  Координирование и контроль работы видеоинженера при монтаже, ;
 * Поиск и подбор зарубежного видеоматериала на разрешенных источниках.
Профессиональные навыки и знания: Обладаю опытом работы в области монтажа и выдачи прямых эфиров.

Январь 2008 — Январь 2010: Агентство Хабар, АО

Алматы, www.khabar.kz

Ассистент режиссера

(центральный государственный информационный канал Республики Казахстан).
Должность - Ассистент режиссера программы «Бизнес - Новости» (прямой эфир)
Обязанности:
  Подготовка видео - материалов к прямому эфиру, ;
  Работа с титрами, подготовка и последующая выдача в прямой эфир, ;
  Контроль своевременного предоставления сценария режиссеру, ;
  Проверка сценария на соответствие с версткой, ;
  Участие в монтаже передачи, подготовка и своевременное предоставление мастеров, ;
  Выдача прямого эфира за пультом под руководством режиссера.

Образование: Высшее

2008

Университет Международного Бизнеса (UIB)

Делового администрирования, Менеджмент

Ключевые навыки:

Знание языков

Русский — Родной

Английский — Базовый

Программы: Adobe Photoshop  Adobe Premier Pro  Vegas Pro  Adobe After Effect

Опыт вождения: 12 лет. Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации

АО "Агентство "Хабар"

Ирина Ледовских (Продюсер)

Обо мне

Работала на телевидении 6 лет. На новостях и прямых эфирах, монтировала сюжеты и тематические программы. Сейчас работаю в АЕ с проектами и в таких программах, как Premiere Pro и Vegas Pro. Ответственная, активная, коммуникабельная, нацелена на результат, легко обучаема, стрессоустойчива, адекватна к критике, уверенный пользователь ПК. Мне нравится делать то, что по-настоящему приносит пользу и каждый проект для меня – это возможность научиться чему-то новому. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
29%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
OrlovSerg
38 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
21 день назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Доработать ранее созданный видеоролик
Однозначно рекомендую как ответственного и тактичного исполнителя.
Точное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок! Очень приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
ponomaki
Кирилл 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
9 месяцев назад
Заменить текст в видео
Работа четко по ТЗ и за короткое время
Понятное ТЗ, оплата сразу по факту!
Ответный отзыв
mishapaz
Михаил 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
год назад
Создать шоурил работ дизайн-студии
Благодарю Екатерину! Шоурил вышел прекрасный!
Однозначно рекомендую! Побольше бы таких заказчиков!
Ответный отзыв
mishapaz
Михаил 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
год назад
Создать шоурил для дизайн-студии
Благодарю Екатерину за прекрасную работу по созданию шоурила нашего Бюро Маркетинговой Упаковки https://buromarketing.ru/ Очень внимательный подход, работа с ожиданиями и доработка до желаемого эффекта оставили от Екатерины неизгладимо приятные впечатления. Получившийся шоурил https://www.youtube.com/watch?v=pV-NZMwXlic уже оценили клиенты и мы получаем заказы на упаковку и дизайн. Рекомендую Екатерину к сотрудничеству обеими руками!
Благодарю Михаила за доверие и за столь интересный проект! Задача поставлена ясно, всегда был на связи, оплата в срок! Не просила предоплату, но он все равно перевел половину. Однозначно рекомендую! Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Видеомонтаж
4 отзыва
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга