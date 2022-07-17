Необходимо разработать 2D анимацию, посвященную детским играм. Важно проработать сюжет, визуальные элементы и сделать анимацию привлекательной для детей.
Мульт-серіал
Оплата: від $10 до $30 за секунду відео
Проект на стадії розробки першої серії
Потрібен аніматор з досвідом у blender/cinema4d/maya/тощо...
Більше деталей сприводу проекту, команди, оплат і тд по телефону
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