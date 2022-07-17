Мульт-серіал

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт4 заявки507 просмотров

Оплата: від $10 до $30 за секунду відео

Проект на стадії розробки першої серії

Потрібен аніматор з досвідом у blender/cinema4d/maya/тощо...

Більше деталей сприводу проекту, команди, оплат і тд по телефону

Blender
3 года назад
guest_16580025336768
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
28 лет
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Олег
 
28 лет
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Денис
 
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Вероника
 
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Была
3 года назад
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3 года назад

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