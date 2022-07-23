Требуется аниматор для создания анимационных роликов, аналогичных стилю популярных YouTube-каналов. Модельки для анимации уже имеются. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Ищем аниматора, 3D
Ищем аниматора, 3D (любая програма, но в приоритете блендер)
На выходе санимированый осьминог по сценарию в коробке (под камеру) - коробку с камерой можем дать. Формат - FBX, Alembic, GLTF, USD, blend важно чтобы сохранились все текстуры и UV развертка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать анимацию в среде SVGator, используя готовый макет из AfterEffects. Длительность анимации составляет 30-40 секунд. Важен экспорт в HTML и CSS для дальнейшего использования.Анимация1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо анимировать фото в аниме-стиле, приближенном к иллюстрациям стима. Важно заранее узнать стоимость выполнения данной задачи. Ожидается качественная анимация с учетом всех нюансов.Закрыт3 года назад
Требуется создать анимированный видео-ролик для проекта 'Музей Торта' длительностью 8-10 минут. Ролик должен рассказывать об истории тортов и интересных фактах. У нас есть готовый сценарий и фирменные наработки от дизайнера. Дедлайн - 25 августа 2022.Закрыт3 года назад
Требуется видеомейкер для создания 2D-анимационного видеоролика, направленного на продвижение SaaS-решения для владельцев ресторанов. Ожидается обсуждение технического задания и прайсинга.Анимация8 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем исполнителя для создания анимационных видеороликов, которые будут использоваться как маркетинговые инструменты для бизнеса. Необходимо предоставить оценку стоимости проекта, включая время и цену выполнения.Анимациянет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать 2D анимационный ролик длительностью 1-2 минуты, основанный на текстах инструкций предприятия. Необходимо визуализировать утверждения с помощью простой анимации и вставки изображений, таких как противогазы и газоанализаторы. Все необходимые материалы, включая картинки и сценарий, будут предоставлены.Закрыт3 года назад
- $15
Требуется аниматор для разработки мульт-сериала. Оплата составляет от $10 до $30 за секунду видео. Необходим опыт работы в Blender, Cinema4D или Maya. Проект находится на стадии разработки первой серии.Анимация4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 2D анимацию, посвященную детским играм. Важно проработать сюжет, визуальные элементы и сделать анимацию привлекательной для детей.Анимация11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать анимационный ролик на азербайджанском языке на тему "Принятие подарков в компании". Необходимо сделать видео, аналогичное представленному примеру, с добавлением логотипа компании в начале и в конце, а также размещением логотипа в углу в середине видео.Анимация5 заявокЗакрыт3 года назад